Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Giải mã nguyên nhân vàng 'từ chối' rỉ sét theo thời gian

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
23/05/2026 13:15 GMT+7

Có không ít lý do giúp vàng trở thành một trong những kim loại quý giá nhất trái đất, và các nhà khoa học vừa tìm được lời giải đằng sau một bí mật làm nên giá trị của vàng.

Scientists Found The Atomic Reason That Gold Refuses to Rust - Ảnh 1.

Đồ bồi táng bằng vàng vẫn giữ được màu sắc và độ sáng đặc trưng khi được tìm thấy bên trong một ngôi mộ cổ hơn 1.200 năm ở Panama

ảnh: Fundación El Caño

Không những có màu sắc óng ánh đặc trưng, vàng có khả năng chống được tình trạng rỉ sét, xỉn màu và ăn mòn. Đó là nguyên nhân tại sao hiện vật bồi táng trong những ngôi mộ cổ nhiều ngàn năm vẫn sáng bóng như ngày đầu.

Đặc tính này được gọi là "tính trơ hóa học", có nghĩa nguyên tố vàng có độ phản ứng hóa học rất thấp.

Và vàng là kim loại có tính trơ cao nhất từng được biết đến, hầu như không phản ứng với các chất như oxy, vốn thường liên kết với lớp nguyên tử trên bề mặt các kim loại khác để hình thành nên rỉ sét hoặc lớp xỉn màu.

Giờ đây, bộ đôi nhà hóa học Santu Biswas và Matthew M. Montemore của Đại học Tulane (Mỹ) đã phát hiện lý do tại sao.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Physical Review Letters, sự sắp xếp các nguyên tử trên bề mặt vàng tạo thành một cấu trúc dày đặc đến nỗi phân tử oxy (O₂) khó có thể len lỏi vào để kích hoạt quá trình oxy hóa.

Để rút ra kết luận trên, hai chuyên gia Biswas và Montemore đã sử dụng mô phỏng máy tính để nghiên cứu điều xảy ra khi các phân tử oxy tiếp xúc với những bề mặt vàng kích thước nano có cấu trúc nguyên tử khác nhau.

Những mô hình tính toán cho thấy, trên bề mặt vàng có cấu trúc xếp vô cùng chặt chẽ, các phân tử oxy không có đủ không gian để dễ dàng tách ra, từ đó mang đến tính trơ "huyền thoại" của vàng.

Tin liên quan

Bằng cách nào Đại kim tự tháp Ai Cập đứng vững qua hàng ngàn năm động đất?

Bằng cách nào Đại kim tự tháp Ai Cập đứng vững qua hàng ngàn năm động đất?

Một đội ngũ các nhà khảo cổ học đã tìm cách giải mã cấu trúc bền vững của Đại kim tự tháp Ai Cập, giúp công trình vượt qua những trận động đất trong hàng ngàn năm qua.

Bộ đôi cá voi phá kỷ lục về hành trình vượt biển

Hóa giải bí ẩn khiến 90% loài người thuận tay phải

Khám phá thêm chủ đề

vàng không rỉ sét tính trơ hóa học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận