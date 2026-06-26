Phát hiện những hành tinh kẹo bông siêu hiếm

Hình ảnh mô phỏng sao TOI-791 (phía trái ở xa) và hai hành tinh nhẹ hơn kẹo bông gòn ảnh: nasa

Bộ đôi hành tinh vừa được phát hiện có kích thước cỡ sao Mộc, vốn là hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời, nhưng lại có mật độ thấp hơn kẹo bông gòn, nên còn được gọi là hành tinh siêu phồng.

Trưởng nhóm nghiên cứu George Dransfield của Đại học Oxford (Anh) cho biết tính đến thời điểm này, đây là hai hành tinh khổng lồ thuộc nhóm nhẹ nhất từng được phát hiện, theo báo cáo đăng trên Tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"Hai hành tinh trên có mật độ có thể so sánh với bọt cạo râu vừa rời bình xịt", Đài CBS News dẫn lời bà Dransfield trả lời bằng email.

Bà Dransfield cho rằng hai thế giới trên có lẽ màu trắng hoặc xanh lam, phụ thuộc vào việc bầu khí quyển trên những hành tinh này có mây hay không.

Nhóm nghiên cứu cũng thiên về khả năng các hành tinh có cấu tạo chủ yếu từ hydrogen và helium, nhưng giả thuyết này cần chờ các quan sát tiếp theo do kính viễn vọng không gian James Webb của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) để xác nhận.

Hai hành tinh được phát hiện nhờ vào công của kính viễn vọng trên quỹ đạo TESS của NASA. Chúng đang xoay quanh sao TOI-791 thuộc chòm sao Phi Ngư.

Những hành tinh này có quỹ đạo dài một cách bất thường nếu so với các ngoại hành tinh được phát hiện lâu nay. Trong đó, một hành tinh mất 139 ngày để hoàn tất vòng quay quanh sao trung tâm, và thời gian của hành tinh còn lại là 232 ngày.

Được xem thuộc dạng hiếm trong vũ trụ, các hành tinh siêu phồng như hai hành tinh trên được cho hình thành quanh đĩa khí và bụi xung quanh một sao mới sinh, nơi khí nhiều hơn bụi. Những hành tinh này theo thời gian dần mất đi phần lớn vật chất ban đầu và trở nên ngày càng nhẹ hơn.