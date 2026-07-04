Sự sống ngoài trái đất có lẽ gần hơn vẫn tưởng

Hình ảnh mô phỏng một thế giới có thể dung dưỡng sự sống đang xoay quanh một sao lùn đỏ ảnh: eso

Trên hành trình tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, các nhà nghiên cứu phát hiện một ứng viên vô cùng tiềm năng: một hành tinh đang xoay quanh sao lùn đỏ GJ 3378 ở cách đây 25 năm ánh sáng, theo báo cáo đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal.

Được tìm thấy năm 2024, hành tinh có tên GJ 3378b và thuộc nhóm siêu trái đất, chỉ danh sách các hành tinh lớn hơn địa cầu nhưng đủ nhỏ để có cấu tạo đá giống như trái đất của chúng ta.

Kết quả thu được từ những quan sát bổ sung cho thấy GJ 3378b nằm ở khoảng cách thích hợp với sao trung tâm để nước có thể tồn tại trên bề mặt. Khối lượng của hành tinh cũng được điều chỉnh từ gấp 5,3 lần trái đất xuống còn 2,3 lần.

Hành tinh trên cũng ở gần trái đất, cho phép nơi này trở thành mục tiêu khả dĩ hơn để nghiên cứu về khả năng có sự sống ngoài địa cầu.

Dựa trên những quan sát mới, đội ngũ nghiên cứu do nhà thiên văn học Paul Robertson của Đại học California ở Irvine (Mỹ) cho biết GJ 3378b nằm trong số các ngoại hành tinh giống trái đất nhất từng được tìm thấy trong phạm vi khoảng 33 năm ánh sáng quanh hệ mặt trời

"Đây là phát hiện đáng chú ý", trưởng nhóm Robertson cho biết, thêm rằng 25 năm ánh sáng nghe qua có vẻ xa, nhưng thật ra lại gần theo bình diện vũ trụ. Chẳng hạn, Dải Ngân hà của chúng ta trải rộng khắp 100.000 năm ánh sáng.

Trong nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài địa cầu, các nhà nghiên cứu tập trung tìm kiếm bằng chứng của nước dưới dạng lỏng.

"Phương châm của chúng tôi là "hãy lần theo dấu vết của nước", ông Robertson giải thích, vì mọi dạng sống trên trái đất đều cần đến nước.

Manh mối kế tiếp là kết cấu của hành tinh. Giới khoa học biết rằng các hành tinh đá có thể chứa chấp sự sống, với ví dụ rõ ràng nhất là trái đất của chúng ta.

Đó là 2 lý do giúp GJ 3378b thu hút sự chú ý của các nhà khoa học hành tinh.