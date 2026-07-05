Tàu thăm dò Nhật Bản bay ngang tiểu hành tinh để diễn tập phòng thủ trái đất

Hình ảnh mô phỏng thời điểm phi thuyền Hayabusa2 bay qua tiểu hành tinh Torifune hôm 5.7 ảnh: jaxa

Vào 18 giờ 35 hôm 5.7 (giờ Nhật Bản), tàu thăm dò Hayabusa2 đã hoàn tất việc bay ngang ở khoảng cách gần đối với tiểu hành tinh Torifune, trong cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng sử dụng một con tàu đẩy chệch hướng tiểu hành tinh có nguy cơ đe dọa trái đất trong tương lai.

Di chuyển với tốc độ hơn 18.000 km/giờ, tàu thăm dò Nhật Bản hông được thiết kế để đâm vào Torifune như sứ mệnh được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) triển khai năm 2022 đối với tiểu hành tinh Dimorphos.

Thay vào đó, các nhà khoa học muốn kiểm chứng liệu họ có thể điều khiển một cách chính xác đường đi của tàu thăm dò, chuẩn bị trước cho khả năng làm chệch hướng một tiểu hành tinh nếu cần.

Nhiệm vụ của Hayabusa2 là bay cách tiểu hành tinh trong vòng 800 m.

AFP dẫn lời một người phát ngôn của JAXA nhưng không nêu tên cho hay tàu Hayabusa2 đã hoàn thành nhiệm vụ bay ngang Torifune và con tàu hiện vẫn hoạt động bình thường.

Hình ảnh các nhà khoa học tại trung tâm điều khiển ở Nhật Bản vui mừng khi nhận được kết quả từ tàu thăm dò ảnh: jaxa

Kênh phát trực tiếp của JAXA trên YouTube ghi lại hình ảnh các nhà khoa học vỗ tay chúc mừng nhau ở trung tâm điều khiển tại Nhật Bản sau khi nhận được tín hiệu từ con tàu.

"Tôi thật sự hồi hộp, không thể ngồi yên…Thế nhưng tôi rất mừng cuối cùng chúng tôi cũng chứng kiến con tàu hoàn tất hành trình", một nhà khoa học phát biểu trên kênh của YouTube.

Nếu con tàu được xác nhận thực sự bay cách Torifune trong phạm vi 800 m, sứ mệnh sẽ đánh dấu một trong những lần tiếp cận gần nhất mà tàu vũ trụ trái đất từng được thực hiện đối với một tiểu hành tinh gần địa cầu.

Để cho thấy nhiệm vụ trên khó đến mức nào, chuyên gia Yuya Mimasu của JAXA so sánh điều này giống như một người tìm cách bắn thủng đồng xu 1 yen ở khoảng cách từ Okinawa đến Hokkaido.