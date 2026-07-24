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Thế giới Chuyện lạ

Trục vớt kho báu từ xác tàu cổ của Đế chế Byzantine

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Theo các nhà khảo cổ, những món trang sức bằng vàng được trục vớt từ xác tàu có niên đại vào thời Byzantine được kỳ vọng sẽ giải mã được những bí ẩn vào thời đó.
Trục vớt kho báu từ xác tàu cổ của Đế chế Byzantine - Ảnh 1.

Các trang sức và đồng tiền vàng được tìm thấy bên trong xác tàu

ảnh: reuters

Xác tàu cổ được phát hiện cách đây hơn 1 thập niên ở ngoài khơi bờ nam của Croatia, mở màn cho nỗ lực khảo cổ kéo dài nhiều năm, theo Reuters hôm 23.7.

Trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi dự án được triển khai, các nhà khảo cổ học cuối cùng cũng đưa ra ước tính xác tàu có niên đại vào thế kỷ thứ 7 hoặc thứ 8, và thành công trục vớt kho báu theo tàu.

Kho báu trên tàu cho thấy đây không phải là một con tàu buôn bình thường, mà có lẽ từng chở theo một nhân vật cấp cao trong chính quyền thời đó cùng đoàn tùy tùng.

Trong số hiện vật được tìm thấy có nhiều đồng tiền vàng thuộc triều đại Heraclius, tổng cộng gồm 4 vị hoàng đế cai trị Đế chế Byzantine từ năm 610 đến 711. Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ còn tìm được những chiếc khóa cài được nạm hồng ngọc, ngọc lục bảo và ngọc trai.

Một hiện vật quan trọng cũng được phát hiện: đó là chiếc nhẫn triện bằng vàng khắc chân dung của một vị hoàng đế, mà rõ ràng là không phải ai cũng có thể đeo được, theo trưởng nhóm Pavle Dugonjic, người đứng đầu Khoa khảo cổ học dưới nước thuộc Viện Bảo tồn Croatia.

Đội ngũ của ông đã dành cả thập niên qua để khám phá lịch sử của xác tàu, vốn nằm trên đáy biển gần đảo Mljet trên biển Adriatic.

Ông Igor Miholjek, người đứng đầu hoạt động nghiên cứu của Viện Bảo tồn Croatia, cho hay họ đã tìm được số lượng vàng ấn tượng, nhiều nhất từng được trục vớt từ một xác tàu trên toàn Địa Trung Hải.

Đế chế Byzantine đã tiếp nối Đế chế La Mã với trung tâm đặt tại Constantinople, ngày nay là Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Từng thống trị phía đông Địa Trung Hải, Đế chế Byzantine đã rơi vào khủng hoảng đầu thế kỷ thứ 8 và dần mất đi lãnh thổ trước khi chấm dứt cùng với sự sụp đổ của Constantinople về tay Đế chế Ottoman năm 1453.

"Theo tôi, đây là xác tàu quan trọng nhất trong thời đại của nó", theo ông Justin Leidwanger, giáo sư khảo cổ của Đại học Stanford (Mỹ).

Vị giáo sư giải thích rằng đối với người đang nghiên cứu về sự kết thúc của Đế chế La Mã và giai đoạn chuyển đổi sang thời Trung Cổ, đây là một địa điểm khảo cổ có thể giúp hiểu rõ hơn cách thức các tuyến hàng hải kết nối Địa Trung Hải, quá trình nó phân mảnh và cuối cùng là bí ẩn đằng sau sự lụi tàn của đế chế từng một thời quyền lực.

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