Sự sống trên trái đất còn lại bao nhiêu thời gian?

Hình ảnh trái đất 'mọc lên' từ hướng mặt trăng ảnh:nasa

Mọi thứ trên đời đều sẽ đến hồi kết thúc, bao gồm sự sống trên trái đất. Trong 5 tỉ năm nữa, mặt trời sẽ cạn kiệt hydro và bắt đầu chuyển sang đốt cháy heli, chuyển thành sao khổng lồ đỏ và có thể sẽ nuốt chửng địa cầu trong quá trình này.

Nghe qua có thêm vài tỉ năm để sống cũng đã quá đủ, nhưng trên thực tế hành tinh của chúng ta sẽ đối mặt nhiều thách thức trong việc duy trì sự sống trước khi mặt trời hóa thành sao khổng lồ đỏ.

Trong quá trình tiếp tục đốt cháy hydro, mặt trời - được xếp vào nhóm sao lùn vàng - cũng đồng thời gia tăng độ sáng lên khoảng 1% sau mỗi 110 triệu năm.

Ở thời hiện tại, mặt trời sản sinh năng lượng cao hơn 1/3 so với thời điểm mới hình thành. Theo báo cáo mới đăng trên chuyên san JGR Atmospheres, việc tăng độ sáng như thế này sẽ trở thành vấn đề lớn trong khoảng 1,8 tỉ năm nữa.

"Tuổi thọ tối đa của sinh quyển trái đất bị hạn chế bởi quá trình sáng lên của mặt trời theo thời gian", theo báo cáo. Để ứng phó tình trạng trên, chu kỳ carbon của địa cầu về dài hạn có lẽ sẽ rút khí CO 2 khỏi khí quyển và khóa chặt vào các loại đá carbonate, từ đó giảm hiệu ứng nhà kính và bù đắp lượng bức xạ gia tăng đến từ mặt trăng.

Như các tác giả báo cáo ghi nhận, những cuộc nghiên cứu trước đó cho rằng sự sụt giảm nồng độ CO 2 trong khí quyển sẽ khiến các sinh vật đa bào, đặc biệt là thực vật phụ thuộc vào quang hợp, cuối cùng phải chấm dứt sự tồn tại.

Các tính toán ban đầu dựa trên sự gián đoạn của chu kỳ carbonate - silicate từng dự báo thực vật sẽ tuyệt chủng toàn bộ chỉ sau khoảng 100 triệu năm nữa.

Tuy nhiên, những cuộc nghiên cứu sau đó đã nâng mốc thời gian này lên khoảng 1,5 tỷ năm dựa trên sự khác biệt giữa các cơ chế quang hợp của từng nhóm thực vật.

Trong báo cáo mới, đội ngũ chuyên gia xây dựng 29 mô hình khí hậu và tính toán được có lẽ sự sống trái đất tồn tại đến khoảng 1,8 tỉ năm nữa.

Dù theo kịch bản nào đi chăng nữa, ngày tận thế của thực vật nhiều khả năng sẽ diễn ra cùng lúc với sự bốc hơi của các đại dương trước sức nóng ngày càng tăng từ mặt trời.