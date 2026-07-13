Bộ xương khủng long bạo chúa trị giá hàng chục triệu USD lên sàn đấu giá

Bộ xương khủng long bạo chúa 'Gus' trưng bày tại Nhà Sotheby's ở thành phố New York (bang New York, Mỹ) hôm 1.7 ảnh: afp

AFP đưa tin Gus, một trong những bộ xương khủng long bạo chúa T-rex hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện trên thế giới, sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 14.7. Nhà Sotheby's đã tổ chức trưng bày hóa thạch Gus từ đầu tháng 7.

Mức giá khởi điểm được ấn định là 19 triệu USD, trong khi Sotheby's ước tính hiện vật có thể được bán với giá từ 20 đến 30 triệu USD, mức giá cao nhất từ trước đến nay đối với một hóa thạch khủng long.

Gus được tìm thấy ở hạt Harding (bang Nam Dakota) tại một trang trại thuộc sở hữu tư nhân năm 2021, theo Sotheby's. Bộ xương khi được dựng lên hoàn chỉnh có chiều dài khoảng 11,6 m, cao 3,8 m và có niên đại khoảng 67 triệu năm, tức thuộc cuối kỷ Phấn Trắng.

"Dựa trên kích thước tổng thể và mức độ phát triển xương, bộ xương này thuộc về một cá thể khủng long bạo chúa trưởng thành có kích thước rất lớn và khỏe mạnh", theo thông tin từ Sotheby's.

Trong đoạn video đăng trên website của nhà đấu giá, ông Thomas Heitkamp, Chủ tịch Công ty Theropoda Expeditions (trụ sở bang Texas, Mỹ) chịu trách nhiệm khai quật, cho biết đã mất khoảng 5 năm để tìm kiếm và phục dựng gần 1.000 mảnh hóa thạch tại khuôn viên trang trại.

Bộ xương được đặt tên theo người chủ trang trại là Gary "Gus" Licking. Ông qua đời trong lúc quá trình khai quật kéo dài đến năm 2023 và không có cơ hội thấy bộ xương được lắp ráp hoàn chỉnh.

Sotheby's đánh giá Gus là một trong những mẫu vật T-rex lớn và hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện.