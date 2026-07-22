Mang thai tự nhiên, một sản phụ sinh 4 bé gái cực hiếm

Một trong 4 bé nằm trong lồng ấp sau khi chào đời Ảnh: AP

Hãng AP ngày 22.7 đưa tin một phụ nữ tại Úc vừa sinh 4 bé gái giống hệt nhau, trong ca mang thai tự nhiên sinh 4 được các bác sĩ mô tả là cực hiếm.

Sản phụ Jenitar Sau Na'amoana, 34 tuổi và đã có 4 con, vừa sinh thêm 4 bé gái vào tuần rồi tại Bệnh viện Hoàng gia Brisbane và Phụ nữ ở bang Queensland.

"Chúng tôi rất vui mừng được chăm sóc cho gia đình nhỏ tuyệt vời này, giờ đã là một gia đình lớn rồi", bác sĩ sản khoa Alexa Bendall, người chăm sóc sản phụ Na'amoana, cho biết trong một cuộc phỏng vấn do bệnh viện công bố.

Các bé được thụ thai tự nhiên và đến từ một trứng được thụ tinh phân chia thành 4 phôi, "điều đó thật đáng kinh ngạc", bác sĩ Bendall cho biết.

"Chúng tôi cho rằng tỷ lệ thụ thai tự nhiên như thế này có lẽ vào khoảng 1/15 triệu. Chúng tôi không nghĩ điều đó từng xảy ra ở Úc", theo bác sĩ Bendall.

Nhìn chung, các chuyên gia cho biết khả năng thụ thai 4 một cách tự nhiên chỉ là 1/700.000. Hầu hết các trường hợp mang thai 4 đều nhờ sự hỗ trợ của công nghệ y tế.

Các quan chức bệnh viện cho biết sản phụ Na'amoana và chồng là Jortham không có kế hoạch sinh thêm con và khá bất ngờ khi cô mang thai 4 bé.

Cô Na'amoana phải đối mặt với nguy cơ biến chứng cao, đặc biệt là do các thai nhi dùng chung một nhau thai. Nhìn chung, việc mang đa thai làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề như sinh non, sẩy thai và dị tật bẩm sinh, theo trường y thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Cô Na'amoana được một đội ngũ y tế đông đảo tại bệnh viện theo dõi từ tuần thứ 10 của thai kỳ và được nhập viện nội trú ở tuần thứ 25 để được theo dõi sát sao, các quan chức bệnh viện cho biết. Cô đã sinh các bé bằng phương pháp mổ lấy thai vào ngày 14.7 vừa qua.

"Việc chúng tôi có 4 em bé xinh xắn, khỏe mạnh chào đời ở tuần thứ 28 và 4 ngày thật đáng kinh ngạc. Bà mẹ có mất máu nhưng không quá nhiều đối với việc sinh 4, và sức khỏe của cô ấy đang tốt", theo bác sĩ Bendall.

Các bé đang phát triển tốt trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Tên của các bé là Emily, Harriet, Catherine và Alexa, để tưởng nhớ bác sĩ Alexa Bendall. Bác sĩ gọi cái tên này là "một sự tưởng nhớ tuyệt vời" và nói rằng bà cảm thấy vinh dự khi được giúp đỡ đưa những đứa trẻ này chào đời.

"Từ góc độ học thuật, điều này thực sự thú vị. Nhưng cũng từ góc độ con người, việc được là một phần trong hành trình của gia đình và chào đón 4 bé xinh xắn cùng một người mẹ khỏe mạnh là điều vô cùng quý giá", bác sĩ Bendall chia sẻ.