Người lao động cần nghỉ phép 2 tháng/lần để 'giải stress'

Cần kết hợp nghỉ ngơi, tập thể dục, chế độ ăn hợp lý để làm việc hiệu quả hơn ảnh: reuters

Kết quả nghiên cứu cho thấy đối với người lao động, việc dành thời gian nghỉ ngơi có thể quan trọng hơn nhiều so với vẫn tưởng.

Cụ thể, báo cáo công bố năm 2025 với tiêu đề "Tối đa hóa khả năng phục hồi: Ưu thế của việc nghỉ phép thường xuyên" phát hiện những kỳ nghỉ ngắn trong mỗi 2 tháng có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và nâng cao hiệu suất làm việc ở người lao động, theo trang PubMed của thư viện thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH).

Để rút ra kết luận trên, tác giả Selvaraj Giridharan của Bệnh viện Tawam ở Abu Dhabi (UAE) đã kết hợp dữ liệu từ 32 nghiên cứu với 256 phép đo về mức độ tác động cho thấy những kỳ nghỉ ngắn và thường xuyên có thể mang lại sự cải thiện đáng kể về sức khỏe và trạng thái tinh thần của người lao động.

Không dừng lại ở đó, những lợi ích trên có thể kéo dài lâu hơn so với nhận định trước đây của giới khoa học.

Cũng theo nghiên cứu, việc tạm thời tách khỏi công việc về mặt tâm lý và duy trì hoạt động thể chất trong kỳ nghỉ thật sự có lợi cho quá trình phục hồi ở người lao động.

Tại sao một kỳ nghỉ dài vẫn không đủ?

Nhiều người lao động có thói quen để dành phép nghỉ dài ngày một lần trong năm vì cho rằng "nghỉ như vậy mới đã".

Thế nhưng, báo cáo trên tỏ ra hoài nghi về quan niệm này. Kết quả nghiên cứu cho thấy những tác động tích cực của kỳ nghỉ thường giảm đi nhanh chóng sau khi người lao động quay lại làm việc.

Thay vì chỉ nghỉ một lần dài hơi trong năm, các nhà khoa học khuyến khích người lao động đi nghỉ ngắn ngày trong mỗi 2 tháng. Cách tiếp cận này mang đến cơ hội hồi phục xuyên suốt cả năm và giúp ngăn ngừa căng thẳng tích tụ trong thời gian dài.

Những đợt nghỉ ngắn và thường xuyên cho phép người lao động tái tạo năng lượng trước khi tình trạng kiệt sức trở nên nghiêm trọng.