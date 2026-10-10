Rau củ giờ đây giảm 50% dinh dưỡng so với hơn 60 năm trước

Lúa mì, táo và cà rốt hiện chỉ còn nửa giá trị dinh dưỡng so với những năm 1960 ảnh: reuters

Báo cáo do các nhà nghiên cứu của tổ chức Deep Science Ventures (DSV, trụ sở ở London) phát hiện nguyên nhân khiến hàm lượng chất dinh dưỡng trong rau củ quả bị giảm mạnh là do chất lượng đất suy giảm.

Điều đó có nghĩa là người tiêu dùng thời nay cần ăn gấp đôi lượng rau củ quả để hấp thụ lượng khoáng chất như kali, magiê và đồng như cách đây hơn 60 năm.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều loại thực phẩm, trong đó có ngũ cốc, bánh mì, cà rốt, táo và đậu Hà Lan, đã mất từ 20% đến 50% hàm lượng một số dưỡng chất thiết yếu, theo báo Independent.

Giới chuyên gia cảnh báo tình trạng sụt giảm hàm lượng dinh dưỡng trong cây trồng cùng với việc sử dụng ngày càng phổ biến các loại thuốc giảm cân, như Ozempic và Mounjaro, có thể đẩy khoảng 5 triệu người trong độ tuổi lao động ở Anh đến tình trạng thiếu vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Từ thập niên 1960 đến nay, năng suất ngũ cốc trên mỗi héc ta đất nông nghiệp đã tăng 215%, và tỷ lệ suy dinh dưỡng tại các nước đang phát triển giảm từ 35% xuống còn 12%.

Thế nhưng, các tác giả báo cáo cho hay vẫn có hơn 2 tỉ người trên thế giới đang trong tình trạng thiếu ít nhất một vi chất dinh dưỡng ở mức độ có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lâm sàng.

Tình trạng trên đã được ghi nhận rõ tại nhiều nước, bao gồm Anh lẫn Mỹ, nơi chế độ ăn có thể cung cấp nhiều calo nhưng vẫn thiếu các dưỡng chất như selen và folate.

Chuyên gia cấp cao của DSV Will Summers cho hay tin vui là con người hiện có sẵn những công cụ để khắc phục vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng trong rau củ quả, từ lai tạo giống, cải thiện sức khỏe đất đến cơ chế thị trường và chính sách.

Điều cần thiết là các nước phải thừa nhận vấn đề này và tiến hành giải quyết rốt ráo gốc rễ của vấn đề.