Thế giới

Bí quyết bất ngờ tăng tuổi thọ và chất lượng sống

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
22/01/2026 10:13 GMT+7

Chỉ cần thực hiện những điều chỉnh nhỏ về giấc ngủ, vận động và ăn uống cũng có thể giúp sống lâu hơn ở những người có thói quen không lành mạnh, theo nghiên cứu mới.

Tìm ra bí quyết kéo dài tuổi thọ và sống khỏe ở người - Ảnh 1.

Chỉ cần tăng nhẹ hoạt động thể chất, kết hợp giấc ngủ và chế độ ăn có thể giúp kéo dài tuổi thọ và thời gian sống khỏe ở người

ảnh: afp

Nghiên cứu trước đó xác thực mối liên hệ chặt chẽ giữa tập thể dục, thời lượng - chất lượng giấc ngủ, và chế độ ăn uống với khả năng kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, các yếu tố này lâu nay chủ yếu chỉ được nghiên cứu riêng lẻ, chứ chưa đánh giá tác động tổng hợp của chúng đối với quá trình lão hóa.

Mới đây, một cuộc nghiên cứu khác tập trung đánh giá mức cải thiện tối thiểu nhưng mang tính tổng hợp giữa giấc ngủ, hoạt động thể chất và chế độ ăn uống, theo hướng giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ cũng như số năm sống khỏe mạnh.

Chỉ cần ngủ thêm 5 phút mỗi ngày, tăng 2 phút hoạt động thể chất từ mức trung bình lên mạnh như đi bộ nhanh hoặc leo cầu thang, cùng với việc ăn thêm nửa khẩu phần rau mỗi ngày, người có thói quen kém lành mạnh nhất cũng có thể kéo dài thêm khoảng một năm tuổi thọ, theo công bố trên tạp chí eClinicalMedicine.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu đến từ gần 60.000 người tham gia cơ sở dữ liệu UK Biobank ở Anh, được chọn trong giai đoạn 2006 – 2010 và theo dõi trung bình suốt 8 năm.

Kế đến, sử dụng mô hình thống kê, đội ngũ các nhà khoa học ước tính tuổi thọ và số năm sống khỏe mạnh của những người tham gia tương ứng với các mức độ thay đổi hành vi khác nhau.

Kết quả cho thấy lựa chọn tối ưu chính là ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi ngày, vận động thể chất từ mức trung bình đến mạnh trên 40 phút mỗi ngày và duy trì chế độ ăn lành mạnh. Lối sống được điều chỉnh theo hướng này có thể giúp kéo dài tuổi thọ thêm hơn 9 năm.

"Việc phối hợp cải thiện thêm 24 phút thời gian ngủ/ngày, 3,7 phút hoạt động thể chất chuyển từ mức trung bình lên mạnh và tăng 23 điểm chất lượng chế độ ăn (DQS) có liên quan đến việc tăng thêm 4 năm tuổi thọ", theo các nhà nghiên cứu.

Trong đó, DQS dựa trên mức tiêu thụ rau, trái cây, ngũ cốc, thịt, cá, sữa, dầu ăn và các loại đồ uống có đường.

Thậm chí các nhà nghiên cứu còn phát hiện tác động tổng hợp của giấc ngủ, vận động và chế độ ăn còn lớn hơn tổng tác động của từng yếu tố riêng lẻ.

Nghiên cứu: Ô nhiễm không khí làm giảm hơn 2 năm tuổi thọ

Phát hiện dạng sống mới trong cơ thể người

Phát hiện dạng sống mới trong cơ thể người

Những thực thể kỳ lạ, được gọi là obelisk, lâu nay vẫn tồn tại trong cơ thể người nhưng chưa từng bị phát hiện, cho đến mới đây.

Hình ảnh sắc nét nhất từ trước đến nay về rìa hố đen

Lỗ sâu hay bằng chứng của tiền vũ trụ?

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
