Phát hiện dạng sống mới trong cơ thể người

Phát hiện mới mang đến khám phá đáng kinh ngạc trong quá trình nghiên cứu cơ thể người ảnh: Royal Society Open Science

Các obelisk không giống bất kỳ dạng sống điển hình nào, và thậm chí còn nhỏ hơn virus. Thay vì hoạt động như các vi sinh vật, chúng dường như đại diện cho một dạng tồn tại hoàn toàn khác bên trong cơ thể người.

Thực thể mới có nhiều điểm tương đồng với viroid, chỉ những vòng lặp RNA lây nhiễm chủ yếu gây bệnh cho thực vật. Tuy vậy, obelisk lại xuất hiện trong các vi khuẩn liên quan đến con người, vốn chưa từng được ghi nhận trước đây.

Không dừng lại ở đó, đội ngũ chuyên gia bất ngờ khi phát hiện không chỉ có một loại obelisk, mà trên thực tế còn hàng ngàn biến thể khác nhau được tìm thấy trong quá trình họ rà soát các cơ sở dữ liệu di truyền trên khắp thế giới.

Obelisk được tìm thấy trong vi khuẩn ở khoang miệng cũng như trong đường ruột.

Theo nhà sinh học Matthew Sullivan của Đại học bang Ohio (Mỹ), hiện vẫn chưa rõ tác động cụ thể của obelisk đối với sức khỏe con người.

Việc tìm thấy dạng sống mới đã được ghi nhận sau khi các nhà khoa học tiến hành phân tích những thư viện dữ liệu di truyền khổng lồ, với mục tiêu tìm kiếm những gì không trùng khớp với bất kỳ sinh vật nào đã biết.

Đây là công trình do chủ nhân giải Nobel Y sinh năm 2006 Andrew Fire của Đại học Stanford (Mỹ) dẫn đầu và đăng tải trên chuyên san Royal Society Open Science.

Sự hiện diện đầy bất ngờ của obelisk thách thức những hiểu biết về cơ thể người, và nêu lên những câu hỏi cấp thiết về việc liệu vẫn còn có các thực thể khác âm thầm sinh sống bên trong cơ thể chúng ta mà vẫn chưa được phát hiện hay không.