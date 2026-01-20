Bão mặt trời mạnh nhất trong 20 năm đang lao đến trái đất

Mặt trời đang phóng thích cơn bão mạnh nhất trong 20 năm đến trái đất ảnh: nasa

Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ (SWPC) vừa phát lệnh cảnh báo liên quan đến bão mặt trời, với cường độ lên đến 4 trong thang đánh giá mức độ nghiêm trọng gồm 5 cấp, Đài CNN đưa tin hôm 20.1.

"Bão mặt trời cấp S4 đang trong quá trình hình thành – đây là cơn bão bức xạ mặt trời lớn nhất trong 20 năm qua", SWPC thông tin trên mạng xã hội X.

Cũng theo trung tâm Mỹ, lần gần đây nhất xuất hiện bão cấp S4 là vào tháng 10.2003. Những tác động có thể chủ yếu giới hạn trong lĩnh vực phóng tàu vũ trụ, hoạt động hàng không và vệ tinh.

SWPC nhắc lại các cơn bão thời tiết không gian xuất hiện vào tháng 10.2003 đã gây mất điện ở Thụy Điển và làm hư hại các máy biến áp điện ở Nam Phi.

Khi bão mặt trời ập đến trái đất, nguy cơ phơi nhiễm bức xạ gia tăng cho các phi hành gia trên quỹ đạo thấp của địa cầu, cũng như hành khách trên các chuyến bay có hành trình gần khu vực vùng cực.

SWPC đã thông báo cho các hãng hàng không, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), phía quản lý điện lực Bắc Mỹ và các bên chuẩn bị ứng phó cơn bão.

Khi bão mặt trời diễn ra và làm tăng nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, các phi hành gia có thể di chuyển đến những khu vực được che chắn tốt hơn trên Trạm Không gian Quốc tế, như từng áp dụng trước bão địa từ cực mạnh hồi tháng 5.2024.

Trong lúc các nhà vận hành vệ tinh nhiều khả năng cần phải có hành động vào đêm 20.1 (giờ Mỹ), bão mặt trời lần này được cho sẽ khó gây ra những tác động công nghệ trên diện rộng đối với dân số trên trái đất, theo Đài CNN dẫn lời ông Ryan French, nhà vật lý mặt trời của Colorado Boulder (Mỹ).