Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bão mặt trời mạnh nhất trong 20 năm đang lao đến trái đất

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
20/01/2026 07:42 GMT+7

Bão mặt trời đang lao đến trái đất và dự kiến sẽ tạo ra cực quang ở những nơi hiếm thấy hiện tượng này, trong khi gây gián đoạn liên lạc vệ tinh và làm sụt giảm độ chính xác của GPS.

Bão mặt trời mạnh nhất trong 20 năm đang lao đến trái đất - Ảnh 1.

Mặt trời đang phóng thích cơn bão mạnh nhất trong 20 năm đến trái đất

ảnh: nasa

Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ (SWPC) vừa phát lệnh cảnh báo liên quan đến bão mặt trời, với cường độ lên đến 4 trong thang đánh giá mức độ nghiêm trọng gồm 5 cấp, Đài CNN đưa tin hôm 20.1.

"Bão mặt trời cấp S4 đang trong quá trình hình thành – đây là cơn bão bức xạ mặt trời lớn nhất trong 20 năm qua", SWPC thông tin trên mạng xã hội X.

Cũng theo trung tâm Mỹ, lần gần đây nhất xuất hiện bão cấp S4 là vào tháng 10.2003. Những tác động có thể chủ yếu giới hạn trong lĩnh vực phóng tàu vũ trụ, hoạt động hàng không và vệ tinh.

SWPC nhắc lại các cơn bão thời tiết không gian xuất hiện vào tháng 10.2003 đã gây mất điện ở Thụy Điển và làm hư hại các máy biến áp điện ở Nam Phi.

Khi bão mặt trời ập đến trái đất, nguy cơ phơi nhiễm bức xạ gia tăng cho các phi hành gia trên quỹ đạo thấp của địa cầu, cũng như hành khách trên các chuyến bay có hành trình gần khu vực vùng cực.

SWPC đã thông báo cho các hãng hàng không, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), phía quản lý điện lực Bắc Mỹ và các bên chuẩn bị ứng phó cơn bão.

Khi bão mặt trời diễn ra và làm tăng nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, các phi hành gia có thể di chuyển đến những khu vực được che chắn tốt hơn trên Trạm Không gian Quốc tế, như từng áp dụng trước bão địa từ cực mạnh hồi tháng 5.2024.

Trong lúc các nhà vận hành vệ tinh nhiều khả năng cần phải có hành động vào đêm 20.1 (giờ Mỹ), bão mặt trời lần này được cho sẽ khó gây ra những tác động công nghệ trên diện rộng đối với dân số trên trái đất, theo Đài CNN dẫn lời ông Ryan French, nhà vật lý mặt trời của Colorado Boulder (Mỹ).

Tin liên quan

Trái đất chỉ có 3 ngày để tránh thảm họa mất vệ tinh do bão mặt trời

Trái đất chỉ có 3 ngày để tránh thảm họa mất vệ tinh do bão mặt trời

Nghiên cứu mới tính toán được một cơn bão mặt trời chỉ cần 3 ngày là đủ sức đánh sập mạng lưới vệ tinh trên trái đất, gây hỗn loạn nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng toàn cầu.

Nguy cơ tái diễn sự kiện Carrington, siêu bão mặt trời mạnh nhất lịch sử

Báo động bão mặt trời mạnh nhất trong 2 thập niên lao đến trái đất

Khám phá thêm chủ đề

bão mặt trời phóng tàu vũ trụ hoạt động hàng không Cực quang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận