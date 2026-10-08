Khám phá bí quyết trường thọ của rùa già 194 tuổi

Rùa khổng lồ Jonathan hiện là động vật được ghi nhận sống lâu nhất trên cạn ảnh: afp

Rùa Jonathan trên đảo Saint Helena ở phía Nam Đại Tây Dương được cho đã hoàn toàn trưởng thành trong một bức ảnh mà các nhà nghiên cứu nói rằng chụp khoảng năm 1882.

Điều đó có nghĩa là cụ rùa này phải ít nhất 194 tuổi, lâu hơn một thế kỷ so với mức giới hạn tuổi thọ của loài rùa khổng lồ Aldabra. Trong báo cáo mới trên tạp chí Science Advances, các nhà khoa học tìm cách giải mã bí quyết trường thọ của rùa Jonathan bằng cách nghiên cứu gien của cụ.

Để lấy mẫu vật liệu di truyền của Jonathan, bác sĩ thú y Joe Hollins trong lúc giả vờ cho ăn đã khiến cụ rùa mở miệng và lấy tế bào từ bên trong má của con rùa.

"Đó là hành động khá khó và nguy hiểm", theo đồng tác giả báo cáo Stephen Clark của Tổ chức Kallel chuyên nghiên cứu về tuổi thọ ở Nashville (Tennessee).

Từ mẫu vật liệu di truyền này, các nhà nghiên cứu phát hiện, so với những cá thể rùa khổng lồ Aldabra khác, cụ rùa Jonathan có những biến thể đặc biệt ở 287 gien, trong đó một số gien liên quan đến năng lực sửa chữa gien di truyền.

Bên cạnh đó, tại 272 gien, trong đó có nhiều gien liên quan đến ti thể vốn là "nhà máy" tạo năng lượng cho tế bào, cơ chế hóa học kiểm soát hoạt động của gien vẫn được duy trì trật tự như ở một cá thể còn trẻ.

Do việc duy trì trật tự cần đến năng lượng, trong khi ti thể lại là nơi cung cấp năng lượng cho tế bào, nhà nghiên cứu Clark cho rằng có lẽ bí quyết trường thọ của Jonathan liên quan đến một chu kỳ phản hồi tích cực.

"Các ti thể tạo ra năng lượng được duy trì ở trạng thái gần như nguyên vẹn, và từ đó giúp ti thể tiếp tục tạo ra năng lượng bảo toàn chính chúng", ông giải thích.

Nhà khoa học João Pedro de Magalhães của Đại học Birmingham (Anh), không tham gia cuộc nghiên cứu, cho rằng đội ngũ của ông Clark đã xác định được những ứng viên gien mới liên quan đến tuổi thọ.

"Về dài hạn, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách ứng dụng kiến thức này nhằm cải thiện sức khỏe con người", ông Magalhães nói.