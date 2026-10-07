Phát hiện lớp hành tinh mới, biệt danh 'phượng hoàng'

Mô phỏng cảnh tượng một hành tinh mới được tạo ra trong quá trình một ngôi sao sắp chết ảnh: đại học Warwick

Đối tượng được đề cập nhiều khả năng là một hành tinh khổng lồ khí xoay quanh sao lùn trắng có tên HS 0209+0832, cách trái đất khoảng 270 năm ánh sáng, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature Astronomy.

Sau khi phân tích các quan sát từ kính viễn vọng không gian NASA của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và những thiết bị khác, đội ngũ nghiên cứu tìm được chứng cứ hóa học cho thấy hành tinh có thể đã ngưng tụ từ vật liệu phóng thích trong quá trình sao trung tâm cạn kiệt năng lượng và sụp đổ thành một sao lùn trắng. Vì thế, họ gọi đây là hành tinh "phượng hoàng".

Khi một ngôi sao như mặt trời bước vào giai đoạn cuối cùng, đầu tiên nó nhanh chóng phồng to thành một sao khổng lồ đỏ, kế đến trút bỏ các lớp vật chất bên ngoài, để lại phần lõi đặc nóng được biết đến với tên gọi sao lùn trắng.

Một số hành tinh thế hệ đầu, chỉ nhóm hình thành cùng lúc với ngôi sao, có thể sống sót sau biến cố này nếu khoảng cách của chúng đủ xa. Các nhà thiên văn học đã quan sát được không ít trường hợp như thế.

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa từng có hành tinh thế hệ thứ hai nào được ghi nhận. Đó là hành tinh được khai sinh từ tàn tích của một ngôi sao chết, theo tác giả báo cáo Jamie Williams, nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Warwick (Anh).

"Điều thú vị về những hành tinh đang xoay quanh sao lùn trắng ở khoảng cách gần là sao trung tâm trong trường hợp này nguội dần theo thời gian, và vùng có thể dung dưỡng sự sống được duy trì vô cùng ổn định. Một hành tinh thế hệ thứ hai có thể hình thành và ở khoảng cách tạo điều kiện cho sự sống suốt hàng chục tỉ năm", ông Williams cho biết.

Tác giả báo cáo cho biết thêm một khoảng thời gian ổn định kéo dài như thế này có thể cung cấp thêm nhiều điều kiện lý tưởng cho sự sống, nhưng cần có thêm nghiên cứu để xác định tình trạng cụ thể của hành tinh được đề cập.