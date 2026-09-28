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    Thế giớiChuyện lạ

    Lực bí ẩn từ lõi trái đất đang âm thầm thay đổi độ dài ngày và đêm

    Hạo Nhiên
    Hạo Nhiên
    Một nghiên cứu mới phát hiện những lực nằm sâu trong lõi trái đất đang gây tác động làm tăng hoặc giảm tốc độ tự quay của địa cầu, từ đó âm thầm thay đổi độ dài của ngày và đêm.
    Canadian study says Earth's core is quietly changing the length of a day - Ảnh 1.

    Đội ngũ nghiên cứu Canada đã tìm ra một nguyên nhân tác động đến tốc độ quay của trái đất

    ảnh: nasa

    Theo báo cáo mới đăng trên chuyên san Nature, các nhà nghiên cứu của Đại học Alberta (Canada) cho rằng một thắc mắc từ lâu về sự thay đổi trong chuyển động quay của trái đất có thể bắt nguồn từ những lực bí ẩn trong lòng địa cầu.

    Đội ngũ Canada tìm thấy câu trả lời đến từ sự cạnh tranh của 3 cơ chế lực, lần lượt là lực tương tác hấp dẫn, lực tương tác điện từ và lực tương tác địa hình.

    Tác giả Huifeng Zhang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Alberta, cho rằng phần lớn sự thay đổi trong tốc độ quay của địa cầu nhiều khả năng đến từ lực tương tác hấp dẫn giữa lõi trong và lớp phủ manti (lớp trung gian giữa vỏ trái đất và lõi ngoài).

    Trong khi đó, hai cơ chế còn lại dường như tạo ra tác động theo hướng ngược lại.

    Kết quả là độ dài ngày và đêm có thể thay đổi vài mili giây trong khoảng thời gian kéo dài hàng chục năm.

    Tác giả Zhang và đồng tác giả Mathieu Dumberry đã rút ra kết luận trên sau khi đối chiếu các mô hình thống kê với dữ liệu quan trắc thu được trong 6 thập niên.

    Và dữ liệu quan sát được cho thấy những lực bên trong lõi trái đất thay đổi độ dài ngày và đêm khoảng vài mili giây từ đầu thập niên 1970 đến năm 2021.

    Tất nhiên sự chênh lệch vài mili giây như trên hầu như không tạo ra ảnh hưởng cho hoạt động đời sống thường nhật của con người. Thế nhưng, đây lại là những manh mối quan trọng để giới khoa học hiểu được cách thức những lớp bên trong trái đất tương tác với nhau.

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    độ dài ngày và đêm lõi trái đất tốc độ quay của địa cầu

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