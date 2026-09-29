Kính viễn vọng uy lực nhất đã 'mở mắt' trong không gian

Kính Nancy Grace Roman được phóng ngày 30.8 ảnh: nasa

Kính Nancy Grace Roman vừa đạt một cột mốc quan trọng sau khi kích hoạt thành công thiết bị trường rộng (WFI), tức camera hồng ngoại 300 megapixel được thiết kế để ghi hình những vùng không gian rộng lớn với hình ảnh độ nét cao, theo trang SciTechDaily hôm 28.9.

Bên cạnh đó, thiết bị Coronagraph chuyên chụp ảnh hành tinh của kính viễn vọng cũng hoàn tất những cuộc kiểm tra ban đầu về kỹ thuật số, điện tử, cơ khí, sau khi Nancy Grace Roman được kích hoạt hồi đầu tháng.

Các cuộc kiểm tra này là một phần của quy trình vận hành và hiệu chỉnh kéo dài nhiều tháng và sẽ được tiếp tục trong lúc Nancy Grace Roman trên đường di chuyển qua quãng đường 1,6 triệu km đến vị trí cuối cùng tại điểm Lagrange thứ hai (L2). Tại điểm này, kính viễn vọng sẽ cùng trái đất chuyển động quanh mặt trời.

Camera 300 megapixel

Thiết bị trường rộng (WFI) được thiết kế để phối hợp với trường quan sát cực rộng và độ sắc nét ở những đài quan sát như Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA. Mỗi hình ảnh mà WFI chụp sẽ bao phủ một vùng bầu trời lớn hơn kích thước của mặt trăng.

Góc quan sát rộng và chi tiết như thế sẽ cho phép các nhà khoa học nghiên cứu vũ trụ ở quy mô cực lớn. Kính Nancy Grace Roman sẽ tìm kiếm những manh mối mới về các hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời, trả lời những câu hỏi về năng lượng tối và lập bản đổ sự phân bổ vật chất khắp vũ trụ.

Dữ liệu quan sát trên diện rộng của kính viễn vọng mới cũng cung cấp những bộ dữ liệu phục vụ cho nhiều hướng nghiên cứu khoa học khác.