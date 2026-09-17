Phát hiện 'thế kỷ' trên mặt trăng

Ảnh trước và sau khi hõm chảo McGetchin hình thành

ảnh: nasa

Hõm chảo mới được phát hiện trên mặt trăng có đường kính hơn 220 m, sâu đến 43 m. Với kích thước này, hõm chảo là hố va chạm lớn nhất từng được ghi nhận trong hệ mặt trời trong thời gian gần đây.

Theo AFP hôm 17.9 dẫn lời các nhà nghiên cứu, xác suất một vụ va chạm hình thành hõm chảo như thế theo ước tính chỉ xảy ra khoảng 132 năm một lần. Điều này khiến hố va chạm trở thành kho tàng dữ liệu quý giá trong bối cảnh Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) chuẩn bị căn cứ mới trên mặt trăng. Trung Quốc và Nga cũng đang có ý định tương tự.

"Sự kiện trên có xác xuất rất hiếm về mặt thống kê, mang đến quan sát chỉ có một lần trong đời", các nhà khoa học viết trong báo cáo đăng trên chuyên san Science Advances.

Tàu quỹ đạo trinh sát mặt trăng (LRO) của NASA đã phát hiện hõm chảo ở phần gần hơn của mặt trăng vào tháng 5.2024, ngay sau khi hố va chạm được hình thành xuất phát từ một khối vật liệu của sao chổi hoặc tiểu hành tinh đao lao đến vệ tinh tự nhiên của trái đất.

Tuy nhiên, các kính viễn vọng trên không gian và trên mặt đất đã không phát hiện vụ thiên thể tấn công mặt trăng xảy ra theo thời gian thực.

Phải mất thời gian để các nghiên cứu trên trái đất tập hợp dữ liệu hình ảnh và xác nhận phát hiện mới vào đầu năm nay.

Hõm chảo được đặt tên theo cố tiến sĩ Thomas McGetchin, cựu Giám đốc Viện Mặt trăng và Hành tinh ở Houston (bang Texas).

Vụ va chạm trên đã thổi bay bề mặt dài hơn 100 km của mặt trăng.