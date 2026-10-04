'Phòng bí mật' trong lăng mộ Tutankhamun có thể là nơi an nghỉ của Nữ hoàng Nefertiti

Tượng bán thân bằng đá vôi của Nữ hoàng Nefertiti được trưng bày tại Ai Cập ảnh: afp

Một số nhà nghiên cứu đã đặt ra khả năng tồn tại những căn phòng bí mật bên trong lăng mộ Tutankhamun tại thung lũng các vị vua ở Luxor. Và nếu chúng thực sự có thật, một trong những nơi này có thể là nơi an nghỉ của Nữ hoàng Nefertiti, mẹ kế đồng thời là mẹ vợ của pharaoh Tutankhamun.

Người đời sau bắt đầu biết đến Nữ hoàng Nefertiti sau khi bức tượng bán thân của bà được phát hiện tại Tell el-Amarna (Ai Cập) năm 1912. Bà là vợ của pharaoh Akhenaten, cha của pharaoh Tutankhamun. Nơi an nghỉ của bà đến nay vẫn là một bí ẩn chưa lời giải.

Theo trang The Conversation dẫn lời giảng viên Jay Silverstein của Đại học Nottingham Trent (Anh), giả thuyết về những căn phòng bí mật bên trong lăng mộ Tutankhamun lần đầu được đề xuất cách đây hơn 1 thập niên.

Lúc đó, nhà khảo cổ học Nicholas Reeves đưa ra một vài manh mối mà ông cho rằng có thể chỉ hướng đến nơi chôn cất của Nữ hoàng Nefertiti gần đó. Một trong các dấu hiệu có thể là những hàng chữ tượng hình "ẩn" bên trên bức tường phía bắc của lăng mộ.

Một đội ngũ nghiên cứu giờ đây đã công bố kết quả rà soát tổng quan về những quan sát khảo cổ học và các cuộc điều tra địa vật lý tại phòng chôn cất pharaoh Tutankhamun (còn được biết đến với ký hiệu KV62). Trong số này có những kết quả đến từ một cuộc khảo sát được thực hiện trong giai đoạn 2023 và 2024.

Trưởng nhóm nghiên cứu Mamdouh Eldamaty, giáo sư danh dự của Đại học Ain Shams (Ai Cập) và từng là Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập, nói với Tạp chí Nature rằng các kết quả thu được cho thấy có khả năng tồn tại những cấu trúc ẩn phía sau KV62.

Trong những tháng tới, giới hữu trách có thể đưa ra quyết định liệu có nên tiến hành khoan để đưa các camera siêu nhỏ vào bên trong nơi nghi ngờ có những căn phòng ẩn hay không.

Tuy nhiên, những chuyên gia khác vẫn tỏ ra thận trọng về các khám phá mới liên quan đến tung tích của nơi chôn cất Nữ hoàng Nefertiti.