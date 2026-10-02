Các nhà khoa học năm 1960 từng dự báo thứ sáu ngày 13 năm nay là 'tận thế'

Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới ảnh: reuters

Năm 1960, Tạp chí khoa học Science đã đăng một báo cáo với hàng tít ảm đạm: "Ngày tận thế: Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2026". Bài báo dự đoán rằng vào ngày này, dân số thế giới sẽ tiến tới vô hạn và về cơ bản tự hủy diệt chính mình.

Dự đoán đầy phi lý như trên lại thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận khi đó. Thậm chí, những luận chứng, kết quả nghiên cứu và các phép tính vô cùng nghiêm túc đứng phía sau kết luận của bài đã dẫn đến sự quan tâm nghiêm túc và kéo dài trong giới khoa học.

Các tác giả gồm giáo sư người Mỹ gốc Áo Heinz von Foerster và hai sinh viên Patricia M. Mora và Lawrence W. Amiot tranh luận rằng dân số loài người là một trường hợp đặc biệt và có thể tiếp tục tăng đến mức vô hạn.

"Các con cháu đời sau của chúng ta sẽ không bị đói chết, mà bị bóp nghẹt đến chết", theo tranh luận của các tác giả.

Dự báo năm 1960 dựa vào đâu?

Các tác giả đã sử dụng 24 ước tính dân số thế giới kéo dài suốt 2.000 năm để chứng minh rằng số người trên thực tế luôn vượt qua các dự báo trước đó. Và việc chứng minh được trình bày bằng ngôn ngữ khoa học cùng với những phương trình toán học phức tạp.

Kế đến, giáo sư Von Foerster và các đồng tác giả đưa những số liệu lịch sử vào các mô hình dự báo tương lai. Và họ tính toán được rằng với tốc độ tăng trưởng ngày càng cao, dân số nhân loại sẽ tiếp cận ngưỡng gần vô hạn vào năm 2026.

Để tránh thảm họa diệt vong, các tác giả đưa ra một giải pháp cho vấn đề này: tất cả cùng nhau giảm một nửa tỷ lệ sinh trên toàn cầu.

Báo cáo trên được thường xuyên trích dẫn và dự đoán luôn đúng cho đến khoảng năm 1993, tức nửa đường đến ngày dự báo tận thế, khi mà dân số thế giới bắt đầu tăng chậm hơn so với dự báo.

Ngày nay, tỷ lệ sinh toàn cầu hiện chưa đến phân nửa so với năm 1960, trong khi dân số thế giới hiện khoảng 8,2 tỉ người, theo các số liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc.

Vì thế, khả năng cao là tất cả chúng ta đều thức dậy vào thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm nay vẫn nhận ra mọi thứ vẫn như thường. Mặt trời vẫn mọc và trái đất vẫn xoay.

Giới khoa học ngày nay cho rằng báo cáo trên Science vào năm đó là một ví dụ điển hình cho thấy nếu biết cách kết hợp khoa học chặt chẽ với nghệ thuật tạo hiệu ứng sẽ thu hút sự chú ý mạnh mẽ của toàn cầu.