Phó tổng thống Mỹ gửi thư cho quan chức Iran, Tehran cảnh báo Israel?

The Wall Street Journal hôm 28.10 đưa tin ông Vance đã gửi thư cho Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei. Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo một nguồn tin tiết lộ với The Wall Street Journal.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei tham dự một cuộc họp tại Tehran (Iran) ngày 26.10 Ảnh: AFP

Bức thư, cũng như các cuộc thảo luận sau đó giữa giới chức Mỹ và Iran, tập trung vào khuôn khổ tiềm năng cho các cuộc đàm phán, thay vì đi sâu vào các chi tiết cụ thể của một đề xuất hòa bình.

Cũng trong ngày 28.10, The Wall Street Journal đưa tin Washington đã thông báo cho một số quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh về việc chuẩn bị cho một "chiến dịch quân sự ngắn hạn nhưng cường độ cao" có thể xảy ra nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3.11.

Tuy nhiên, tờ báo này dẫn những nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Rộ tin Mỹ cảnh báo đồng minh vùng Vịnh về cuộc chiến 'dữ dội' chống Iran

Về phía Iran, quân đội nước này cảnh báo sẽ đáp trả trên quy mô rộng hơn nếu phải đối mặt với một cuộc tấn công mới. Ông Rezaei tuyên bố Iran có thể nhắm vào các cơ sở hạ tầng có liên quan Mỹ.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28.10 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào do Israel dẫn đầu cũng sẽ gây ra những tác động kinh tế tàn khốc, theo AFP.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Israel đang tiến hành kiểm phiếu sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 27.10, một sự kiện có thể định đoạt tương lai của cuộc xung đột trong khu vực.

Dưới thời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người cam kết sẽ lật đổ chính phủ Iran, hai quốc gia này đã lần đầu tiên trong lịch sử trực tiếp đối đầu quân sự sau nhiều thập niên thù địch.

Cuộc bầu cử mang tính quyết định hôm 27.10 đã tạo cơ hội cho người dân Israel đưa ra phán quyết về chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu, trong bối cảnh Mỹ và Israel tung ra ngày càng nhiều lời đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran, kể từ khi cuộc chiến bùng phát vào tháng 2.

Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC) của Israel vào tối 28.10 thông báo rằng với gần 90% số phiếu đã được kiểm, liên minh do Thủ tướng Netanyahu dẫn đầu dự kiến giành được 53 ghế trong quốc hội gồm 120 thành viên, trong khi liên minh do ông Gadi Eisenkot, Chủ tịch đảng Yashar, dẫn đầu, dự kiến giành được 48 ghế. Như vậy, cả hai liên minh đều còn cách rất xa con số 61 ghế cần thiết để chiếm đa số.

Hai đảng chủ yếu gồm các thành viên người Ả Rập dự kiến giành được tổng cộng 19 ghế, trở thành nhân tố có khả năng quyết định cục diện chính trị, theo tờ The Times of Israel. Kết quả này đạt được sau khi cử tri người Ả Rập đi bỏ phiếu với số lượng cao kỷ lục trong cuộc bầu cử ngày 27.10, với hy vọng lật đổ ông Netanyahu cùng các đồng minh cực hữu của ông. Trước đó, số ghế cao nhất mà hai đảng này từng đạt được là 15 ghế.

Bức tranh chính trị hiện ra vào tối 28.10 (giờ Israel) khác biệt hoàn toàn so với dự báo từ hầu hết các cuộc thăm dò dư luận chính thống trong suốt nhiều tuần và nhiều tháng trước cuộc bầu cử. Các cuộc thăm dò đó phần lớn đều cho thấy liên minh của ông Eisenkot đang dẫn trước liên minh của ông Netanyahu với những khoảng cách khác nhau.

Trong bản cập nhật ngay sau 21 giờ ngày 28.10, CEC cho hay 89,8% tổng số phiếu đã được kiểm. Dù đây chưa phải là kết quả cuối cùng, nhưng dự kiến sẽ không có thay đổi đáng kể nào xảy ra, theo The Times of Israel.