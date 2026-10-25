Phát biểu tại các cuộc vận động ở hai bang Ohio và Michigan hôm 24.10, nhằm ủng hộ các ứng viên đảng Dân chủ, cựu Tổng thống Obama quy trách nhiệm cho chính quyền Tổng thống Trump về tình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng, một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt, theo AFP.

"Tổng thống đương nhiệm đã đưa ra hàng loạt quyết định tồi tệ. Quan trọng hơn cả là ông ấy đã quyết định khơi mào một cuộc chiến không cần thiết mà chẳng ai mong muốn", ông Obama phát biểu tại Ohio, nơi ông tham gia vận động ủng hộ cựu Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Sherrod Brown. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta đang bỏ phiếu cho sự thay đổi ngay tại Ohio này".

Ông Obama chỉ trích ông Trump trước thềm bầu cử giữa kỳ

"Sau hai năm hỗn loạn, tàn nhẫn, tham nhũng và kém năng lực, những điều chúng ta chưa từng thấy trong thời đại ngày nay, giờ là lúc quý vị có thể lên tiếng rằng: 'Đủ rồi!'... Chúng ta đang bỏ phiếu cho sự thay đổi ngay tại Ohio này", ông Obama tuyên bố.

Sau đó, tại Michigan, vị cựu tổng thống Mỹ đã vận động cho Abdul El-Sayed, nhân vật thuộc cánh tả của đảng Dân chủ đang có cuộc đua sít sao với ứng cử viên đảng Cộng hòa Mike Rogers để giành ghế tại Thượng viện Mỹ.

Ông Obama cũng đưa ra những lời mỉa mai về các dự án cải tạo của Tổng thống Trump tại thủ đô Washington D.C, bao gồm việc cải tạo hồ phản chiếu, xây dựng một phòng khiêu vũ khổng lồ tại Nhà Trắng, cùng những chi tiết trang trí mạ vàng mà ông Trump đã thêm vào Phòng Bầu dục của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ tại thành phố Detroit thuộc bang Michigan ngày 24.10 Ảnh: AFP

"Ông ấy biến Nhà Trắng trông chẳng khác nào một nhà hàng Cheesecake Factory do Saddam Hussein mở ra," ông Obama bình luận, ám chỉ chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhưng mang phong cách hào nhoáng, phô trương tại Mỹ.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Tổng thống Trump đối với phát ngôn trên của ông Obama.

Ông Trump bỏ phiếu sớm ở Florida

Trong khi đó, Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania ngày 24.10 đã bỏ phiếu sớm tại bang quê nhà Florida cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, theo AFP.

Ông Trump cho hay ông đã bỏ phiếu theo đường lối của đảng, nghĩa là chỉ chọn các ứng cử viên thuộc đảng Cộng hòa.

Khi được các phóng viên hỏi về vấn đề tham nhũng, một mối quan tâm lớn của cử tri, ông Trump khẳng định rằng tình trạng này đang diễn ra tại những khu vực và thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát.

Khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sự kiện thường có lợi cho đảng không nắm quyền tại Nhà Trắng, ông Trump đang đối mặt với các kết quả thăm dò ảm đạm, cho thấy đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện và có thể cả Thượng viện.

Nếu đảng Cộng hòa không còn chiếm đa số ghế tại quốc hội, Tổng thống Trump sẽ khó có dư địa để thúc đẩy các chương trình nghị sự của mình trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo này hoặc các cộng sự có thể phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra từ phía quốc hội do đảng Dân chủ khởi xướng. Đảng này từng tuyên bố muốn xem xét các giao dịch kinh doanh của Tổng thống Trump cùng những người thân cận, thông qua công ty cổ phần của gia đình, kể từ khi ông trở lại làm chủ Nhà Trắng vào tháng 1.2025.