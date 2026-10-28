Truyền hình dự phóng kết quả bầu cử Israel, đối thủ của ông Netanyahu lên tiếng

Trong số 3 đài truyền hình chính của Israel, Kênh 11 và 13 sáng nay 28.10 đều dự báo mỗi bên giành được 51 ghế, trong khi Kênh 12 cho rằng phe đối lập do cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot dẫn đầu đang chiếm ưu thế sau cuộc bỏ phiếu hôm 27.10.

Trước đó, các dự báo sớm từ các đài truyền hình chính tại Israel cho thấy khối đối lập giành được 53 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 27.10, trong khi đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Netanyahu cùng các đồng minh giành được 50 ghế.

Ông Gadi Eisenkot phát biểu tại Tel Aviv (Israel) vào đầu ngày 28.10 Ảnh: AFP

Các đài truyền hình lớn của Israel đưa tin đảng Likud sẽ là đảng đơn lẻ lớn nhất trong quốc hội với 24 hoặc 27 ghế. Các đảng đại diện cho cộng đồng người Ả Rập tại Israel dự kiến giành được từ 17 đến 18 ghế, một bước tiến đáng kể. Kết quả chính thức sẽ được công bố ngày 4.11.

Trong bài phát biểu với những người ủng hộ sáng nay, sau khi kết quả thăm dò cử tri được công bố, ông Eisenkot nói rằng Israel đã chọn thay đổi sau thời kỳ lãnh đạo của Thủ tướng Netanyahu, và ông sẽ tìm cách thành lập một chính phủ mới.

Ông Yair Lapid, cựu Thủ tướng Israel theo đường lối trung dung và là đồng minh của ông Eisenkot, mô tả kết quả này là một "thất bại nặng nề" đối với ông Netanyahu.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar, đồng minh của Thủ tướng Netanyahu cho rằng việc phe đối lập tuyên bố chiến thắng là quá sớm. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ ông Netanyahu.

Ông Mansour Abbas, một nhà lãnh đạo chủ chốt của cộng đồng người Ả Rập tại Israel, cho hay ông tin rằng phe cánh hữu đã phải chịu một tổn thất lớn và bày tỏ sự cởi mở trong việc hợp tác với ông Eisenkot.

Trước đó, ông Eisenkot từng tuyên bố sẽ không điều hành chính phủ cùng với các nhà lập pháp người Ả Rập. Tuy nhiên, các nhà lập pháp người Ả Rập có thể ủng hộ ông Eisenkot trong các cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, giúp duy trì một chính phủ thiểu số mà không cần phải tham gia liên minh cầm quyền.

Với tình trạng không có bên nào giành thế đa số ghế, các đảng đại diện cho cộng đồng người Ả Rập tại Israel có thể đóng vai trò quyết định khi các chính trị gia bước vào giai đoạn thương thảo, dự kiến kéo dài nhiều tuần, nhằm thành lập một liên minh đạt đủ ngưỡng 61 ghế trong quốc hội gồm 120 ghế.

Nếu không khối nào giành được đa số ghế để lập chính phủ mới, một chính phủ thiểu số có thể sẽ được thành lập. Trong trường hợp chính phủ thiểu số không thành lập được, một cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức, và ông Netanyahu sẽ tiếp tục giữ vai trò thủ tướng lâm thời cho đến thời điểm đó.

Trước đó, trong nỗ lực giành nhiều phiếu bầu nhất có thể, ông Netanyahu đã cáo buộc người Ả Rập tại Israel đang âm mưu "đánh cắp cuộc bầu cử". Đảng Likud của ông thậm chí đã yêu cầu cơ quan bầu cử kéo dài thời gian bỏ phiếu sau 22 giờ ngày 27.10 (giờ Israel), nhưng yêu cầu này không được chấp thuận. Những động thái đó khiến phe đối lập cho rằng ông đang tìm kiếm các lý do để thách thức kết quả bầu cử.

Người dân Israel đã đi bỏ phiếu trong bối cảnh các cuộc xung đột trên nhiều mặt trận trong khu vực vẫn đang tiếp diễn. Những tổn thương từ cuộc tấn công của Hamas năm 2023 vẫn còn rất sâu sắc, trong khi các vấn đề về trách nhiệm giải trình và an ninh trở thành tâm điểm của chiến dịch tranh cử.

Theo Ủy ban Bầu cử trung ương Israel, tính đến thời điểm các điểm bỏ phiếu đóng cửa, gần 78% cử tri Israel đã tham gia bỏ phiếu. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2001. Khoảng 7,3 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, trong đó có hàng chục nghìn người Israel từ nước ngoài bay về nước để tham gia cuộc bầu cử được xem là mang tính quyết định đối với đất nước họ, theo AFP.