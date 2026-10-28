Chiến sự leo thang ở Yemen

Gần 100 tay súng đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ mới giữa lực lượng Houthi và quân chính phủ tại tây nam Yemen, theo AFP khuya 27.10 dẫn các nguồn tin quân sự từ cả hai phía.

Theo các nguồn tin này, ít nhất 63 tay súng Houthi và 34 người thuộc phe chính phủ đã chết, phần lớn là tại khu vực gần eo biển Bab al-Mandab, phía nam biển Đỏ.

Các cuộc đụng độ, bắt đầu bằng những đợt không kích vào cuối ngày 26.10, được ghi nhận là dữ dội nhất kể từ khi lực lượng Houthi chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ từ tay phe chính phủ trong một chiến dịch tấn công chớp nhoáng vào tháng trước.

Trên mạng xã hội X, phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, cho biết lực lượng này đã đẩy lùi "một nỗ lực tiến quân của các lực lượng Ả Rập Xê Út... từ hướng nam eo biển Bab al-Mandab", đồng thời đề cập đến việc có "số lượng lớn người chết và bị thương".

Các tay súng phe ủng hộ chính phủ Yemen ở chiến tuyến chống lực lượng Houthi, tại khu vực miền tây Yemen ngày 26.10 Ảnh: AFP

Các nguồn tin quân sự từ phía Houthi cho biết Ả Rập Xê Út đã thực hiện hàng chục đợt không kích, nhắm vào đảo Mayyun nằm trong eo biển này, cũng như các khu vực Dhubab và Mocha dọc theo bờ biển biển Đỏ.

Trong khi đó, các nguồn tin quân sự từ phía chính phủ Yemen cho biết giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn tại khu vực Bab al-Mandab, đồng thời khẳng định họ đã đạt được những bước tiến trên thực địa.

Hơn 10.000 ca nhiễm Ebola, gần 5.000 ca tử vong

Các cơ quan y tế tại CHDC Congo (DRC) cho biết đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại châu Phi đã ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm, trong đó phần lớn tập trung tại quốc gia này, với gần 5.000 trường hợp tử vong.

Theo Reuters dẫn số liệu từ DRC, kể từ khi virus được phát hiện lần đầu trong đợt mới vào tháng 5, đã có 10.060 người nhiễm bệnh và 4.887 người tử vong. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola gây chết chóc nhiều nhất trong lịch sử quốc gia ở Trung Phi này.

Các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch Ebola tại CHDC Congo ngày 16.10 Ảnh: Reuters

Các ca nhiễm cũng đã được ghi nhận tại Kenya, Nigeria và Uganda. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo châu Phi đang đối mặt với một nhiệm vụ phức tạp trong việc kiểm soát đợt bùng phát trải rộng khắp các khu vực phía đông, phía tây và trung tâm của lục địa này.

Một trong nhiều thách thức đối với công tác ứng phó là hiện chưa có vắc xin hay phương pháp điều trị nào được phê duyệt cho chủng virus Ebola Bundibugyo, chủng hiếm gặp gây ra đợt dịch lần này.

Ukraine và Nga đưa ra thông điệp mới

Reuters tối 27.10 đưa tin Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã kêu gọi tạo ra động lực mới cho các cuộc đàm phán hòa bình.

"Chúng ta cần tạo ra những chuyển động mới trong các nỗ lực hòa bình, đẩy nhanh tiến trình này, tìm kiếm thêm động lực mới, cũng như cách thức để mang lại nguồn năng lượng mới cho các nỗ lực hòa bình của chúng ta", ông phát biểu với các phóng viên.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha Ảnh: Reuters

Ông cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề nghị các nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy chuyển lời tới Tổng thống Nga Vladimir Putin về sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn và một hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và Nga.

Trong khi đó, các hãng thông tấn Nga đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày cho biết cuộc xung đột tại Ukraine sẽ còn tiếp diễn và nhiều khả năng sẽ leo thang.

Đề cập đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin với các nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy diễn ra trước đó cùng ngày, ông Lavrov cho biết họ không đưa ra bất kỳ điều gì mới về cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng các quốc gia châu Âu chỉ đang tìm cách tham gia vào tiến trình đàm phán.

Giáo hoàng Leo XIV sẽ gặp các nạn nhân từng bị lạm dụng ở Nam Mỹ

Vatican ngày 27.10 thông báo trong chuyến công du Nam Mỹ vào tháng 11, Giáo hoàng Leo XIV sẽ gặp gỡ các nạn nhân từng bị giới giáo sĩ và những thành viên khác của Giáo hội lạm dụng.

"Những cuộc gặp này phản ánh mong muốn của Giáo hoàng trong việc bày tỏ sự gần gũi đối với những người đã và đang phải chịu đau khổ vì hành vi bạo hành này", Vatican nhấn mạnh trong một thông báo, theo AFP.