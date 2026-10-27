    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Hé lộ người giàu nhất Trung Quốc

    Khánh An
    Khánh An
    Bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc năm nay cho thấy nhà sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh dẫn đầu với khối tài sản 100 tỉ USD, tăng 43% so với năm ngoái, hầu như nhờ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
    Tỉ phú Trương Nhất Minh giành lại ngôi giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 1.

    Tỉ phú Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance

    ẢNH: AP

    Hãng AP ngày 27.10 đưa tin nhà sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh (43 tuổi), giành lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc nhờ việc công ty đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

    Bảng xếp hạng được Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (trụ sở tại Thượng Hải) công bố phản ánh lĩnh vực công nghệ cao đang vươn lên trong khi các lĩnh vực khác như tiêu dùng và bất động sản đang chịu áp lực.

    Viện nghiên cứu này đưa ra bảng xếp hạng hằng năm kể từ năm 1999. Theo bảng xếp hạng năm nay, có đến 1.529 người tại Trung Quốc có khối tài sản hơn 5 tỉ nhân dân tệ (khoảng 750 triệu USD), một con số kỷ lục và tăng 6,6% so với năm ngoái.

    Số tỉ phú USD tăng thêm 155 người lên 1.176, cao hơn 176 người so với Mỹ. Con số này hơi thấp hơn so với 1.185 người vào năm 2021.

    Ông Trương đứng đầu danh sách với khối tài sản 100 tỉ USD, tăng 43%, con số mà Chủ tịch Viện nghiên cứu Hồ Nhuận Rupert Hoogewerf cho biết là "gần như hoàn toàn nhờ vào AI".

    Đây cũng là mức tài sản cao kỷ lục đối với một cá nhân giàu nhất Trung Quốc. Ông Hoogewerf lưu ý thêm rằng Doubao của ByteDance hiện là trợ lý AI được sử dụng nhiều nhất tại Trung Quốc.

    ByteDance cũng là công ty mẹ của các nền tảng video ngắn phổ biến là Douyin và TikTok.

    "AI là động lực tạo ra của cải lớn nhất trong danh sách này: 160 cá nhân góp mặt trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc, tức cứ 10 người thì có 1 người hiện làm giàu nhờ AI", ông Hoogewerf cho biết.

    Doanh nhân Chung Thiểm Thiểm, ông trùm ngành nước đóng chai, đã tụt xuống vị trí thứ hai với khối tài sản 61 tỉ USD (giảm 23%), trong khi ông Tăng Dục Quần - Chủ tịch CATL, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới - đứng ở vị trí thứ 3.

    Tin liên quan

    Chủ sở hữu TikTok trở thành người giàu nhất Trung Quốc

    Chủ sở hữu TikTok trở thành người giàu nhất Trung Quốc

    Người sáng lập ByteDance, công ty mẹ của TikTok, Zhang Yiming, lần đầu tiên đứng đầu danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

    Người sáng lập ByteDance trở thành tỉ phú giàu nhất Trung Quốc

    Ông chủ Tencent Mã Hóa Đằng giành lại vị trí giàu nhất Trung Quốc

    Khám phá thêm chủ đề

    Trương Nhất Minh bytednace TikTok người giàu nhất Trung Quốc trí tuệ nhân tạo AI trung quốc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận