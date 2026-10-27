Hé lộ người giàu nhất Trung Quốc

Tỉ phú Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance ẢNH: AP

Hãng AP ngày 27.10 đưa tin nhà sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh (43 tuổi), giành lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc nhờ việc công ty đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Bảng xếp hạng được Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (trụ sở tại Thượng Hải) công bố phản ánh lĩnh vực công nghệ cao đang vươn lên trong khi các lĩnh vực khác như tiêu dùng và bất động sản đang chịu áp lực.

Viện nghiên cứu này đưa ra bảng xếp hạng hằng năm kể từ năm 1999. Theo bảng xếp hạng năm nay, có đến 1.529 người tại Trung Quốc có khối tài sản hơn 5 tỉ nhân dân tệ (khoảng 750 triệu USD), một con số kỷ lục và tăng 6,6% so với năm ngoái.

Số tỉ phú USD tăng thêm 155 người lên 1.176, cao hơn 176 người so với Mỹ. Con số này hơi thấp hơn so với 1.185 người vào năm 2021.

Ông Trương đứng đầu danh sách với khối tài sản 100 tỉ USD, tăng 43%, con số mà Chủ tịch Viện nghiên cứu Hồ Nhuận Rupert Hoogewerf cho biết là "gần như hoàn toàn nhờ vào AI".

Đây cũng là mức tài sản cao kỷ lục đối với một cá nhân giàu nhất Trung Quốc. Ông Hoogewerf lưu ý thêm rằng Doubao của ByteDance hiện là trợ lý AI được sử dụng nhiều nhất tại Trung Quốc.

ByteDance cũng là công ty mẹ của các nền tảng video ngắn phổ biến là Douyin và TikTok.

"AI là động lực tạo ra của cải lớn nhất trong danh sách này: 160 cá nhân góp mặt trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc, tức cứ 10 người thì có 1 người hiện làm giàu nhờ AI", ông Hoogewerf cho biết.

Doanh nhân Chung Thiểm Thiểm, ông trùm ngành nước đóng chai, đã tụt xuống vị trí thứ hai với khối tài sản 61 tỉ USD (giảm 23%), trong khi ông Tăng Dục Quần - Chủ tịch CATL, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới - đứng ở vị trí thứ 3.