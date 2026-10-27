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    Băng tan làm lộ đạn dược nguy hiểm từ Thế chiến 1 ở Ý

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Băng tan nhanh tại dãy núi Dolomites ở Ý đã làm lộ ra hàng loạt vật liệu nổ còn sót lại từ Thế chiến 1, buộc lực lượng nước này phải tiến hành chiến dịch rà phá trên diện rộng.

    Báo The Guardian ngày 27.10 dẫn thông báo của quân đội Ý cho hay Lữ đoàn Alpine Julia vừa thu hồi và tháo gỡ thành công 250 vật liệu nổ, bao gồm đạn pháo 75 mm của Ý và đạn súng cối do Pháp sản xuất. Những vũ khí này lộ ra khỏi lớp băng sau hơn một thế kỷ, được những người leo núi phát hiện vào mùa hè tại khu vực thung lũng Primiero thuộc vùng Trentino (Ý).

    Băng tan ở Ý làm lộ số vũ khí nguy hiểm từ Thế chiến 1 - Ảnh 1.

    Binh sĩ Ý đang kiểm tra quả đạn chưa nổ vừa phát hiện tại dãy núi Dolomites

    ẢNH: QUÂN ĐỘI Ý

    Số vũ khí này còn sót lại từ “Chiến tranh Trắng” (White War) - cuộc chiến trên địa hình núi băng giữa quân đội Ý và Đế quốc Áo - Hung diễn ra từ năm 1915 - 1918.

    Giáo sư Stefano Morosini tại Đại học Bergamo (Ý) cảnh báo: "Lớp băng đã bảo quản các vật liệu nổ này suốt hơn 100 năm qua. Nhiều quả bom chưa nổ vẫn giữ nguyên sức sát thương và cực kỳ nguy hiểm". Nhà chức trách khuyến cáo du khách tuyệt đối không chạm vào các vật thể lạ và phải báo ngay cho cảnh sát.

    Đây không phải lần đầu tiên tàn tích từ Thế chiến 1 xuất hiện tại khu vực này. Từ thập niên 1990, tình trạng băng tan đã hé lộ nhiều di vật được bảo quản hoàn hảo như vũ khí, thư từ.

    Cuộc chiến trên núi tuyết hơn một thế kỷ trước ước tính đã cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người, chủ yếu do lở tuyết và giá rét. Trong 15 năm qua, hàng chục thi thể binh lính đã được tìm thấy dưới lớp băng tan. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang khiến việc tiếp cận các dòng sông băng ngày càng nguy hiểm hơn. Theo Giáo sư Morosini, nắng nóng dữ dội trên núi cao từng làm sập một mảng sông băng Marmolada vào năm 2022, khiến 11 người thiệt mạng.

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