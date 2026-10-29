Ông Putin muốn bà Melania Trump làm trung gian ngừng bắn?

Ông Marc Beckman, cố vấn cấp cao của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, ngày 28.10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ mong muốn bà tham gia làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson (miền nam Ukraine).

"Tổng thống Putin rất muốn bà ấy tham gia, thậm chí đã gửi một văn bản chính thức, trong đó nêu rõ bà Melania sẽ được công nhận là bên trung gian duy nhất từ phía Nga", theo The Kyiv Independent dẫn lời ông Beckman.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lắng nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Thư viện quận Palm Beach ở West Palm Beach, bang Florida ngày 24.10.2026 ẢNH: AP

Ông Beckman tiết lộ phía Nga từng đề xuất đẩy sớm thời điểm bắt đầu ngừng bắn thêm 2 ngày, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng ra ngoài Oleshky, bao gồm một số khu vực khác ở Kherson. Ukraine được cho là đã chấp thuận nhằm tạo điều kiện vận chuyển viện trợ nhân đạo, rà phá bom mìn và sơ tán dân thường.

Thỏa thuận được Nhà Trắng công bố ngày 23.10 và sau đó được Nga, Ukraine xác nhận. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27.10, dự kiến kéo dài đến đầu tháng 11. Theo ông Beckman, các bên đã hợp tác trong giai đoạn đầu thực thi thỏa thuận, song một số nội dung vẫn được giữ kín theo đề nghị của cả Nga và Ukraine.

Hiện Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin trên.

Oleshky nằm bên kia sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson. Người dân tại đây hiện đối mặt tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và những khó khăn trong tiếp cận viện trợ nhân đạo, theo Reuters.

Trong diễn biến liên quan, triển vọng nối lại đàm phán giữa Nga - Ukraine vẫn đối mặt với thách thức. Theo Reuters, Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Nga chưa đề xuất thời điểm cụ thể cho vòng tham vấn 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine tiếp theo.

Ông Ushakov nhận định tình hình chiến trường Ukraine cùng những diễn biến xung đột tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến khả năng tổ chức cuộc gặp trong tương lai gần.

Phát biểu này được đưa ra cùng ngày Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng các đoàn đàm phán có thể gặp nhau tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) từ ngày 6 - 10.11.

Về khả năng châu Âu tham gia, ông Ushakov khẳng định chưa có cuộc thảo luận nào liên quan vấn đề này. Theo ông, các bên hiện chỉ đạt đồng thuận về việc nối lại tham vấn giữa đại diện Nga, Ukraine và Mỹ.