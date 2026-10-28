Ông Trump nói lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ 'sớm' gặp nhau

"Tôi nghĩ chúng ta đang đạt được nhiều tiến triển với Nga và Ukraine. Một cuộc gặp sẽ sớm được sắp xếp, và tôi cho rằng nhiều tiến bộ đang được tạo ra", ông Trump nói với các phóng viên tại căn cứ không quân Joint Base Andrews (Mỹ).

Khi được hỏi dự định gặp những ai, Tổng thống Trump lưu ý: "Với Tổng thống Putin và ... Tổng thống Zelensky", theo TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ảnh: AFP

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga cũng như Ukraine đối với thông báo mới từ Tổng thống Trump.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm qua.

Hôm 25.10, Tổng thống Zelensky cho hay một cuộc gặp ba bên giữa Kyiv, Washington và Moscow sẽ diễn ra vào tháng 11, với mục tiêu khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình đang bị đình trệ.

Điện Kremlin gần đây cũng thông báo rằng một cuộc gặp giữa ba quốc gia này đã được lên kế hoạch tổ chức tại UAE vào tháng 11.

Hai lãnh đạo Bắc Âu bất ngờ điện đàm với Tổng thống Putin về Ukraine

Trước đó, vào ngày 5.6, Tổng thống Putin nói rằng ông thấy "không có lý do gì" để gặp Tổng thống Zelensky cho đến khi hai bên hoàn tất được một thỏa thuận hòa bình, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố một bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp, theo AFP.

Khi trở lại làm chủ Nhà Trắng vào tháng 1.2025, ông Trump từng cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, hơn một năm đàm phán dưới sự dẫn dắt của Mỹ vẫn chưa mang lại bất kỳ đột phá nào, theo AFP.