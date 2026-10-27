Hai lãnh đạo Bắc Âu bất ngờ điện đàm với Tổng thống Putin về Ukraine

Reuters đưa tin Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 27.10 để kêu gọi Moscow chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere (trái) và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb họp báo chung tại Oslo (Na Uy) hôm 8.10 ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố chung, ông Stubb cho biết cuộc điện đàm diễn ra "thẳng thắn và thực chất". "Chúng tôi là những nước láng giềng của Nga. Kết quả của cuộc chiến này sẽ có tác động trực tiếp đến an ninh của chúng tôi và châu Âu. Việc chấm dứt cuộc chiến cần những cuộc thảo luận trực tiếp", Tổng thống Phần Lan nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Stoere cho rằng xung đột Nga - Ukraine đã gây ra tổn thất lớn về nhân mạng, của cải, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Ông cho hay đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xuống thang trong cuộc gọi. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine mạnh mẽ.

Phía Nga cũng đã tiết lộ nội dung của cuộc điện đàm. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng việc đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài chỉ có thể thực hiện được nếu các lợi ích chính đáng của Nga được xem xét đầy đủ và vô điều kiện. "Các bên đã trao đổi quan điểm về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine", TASS trích dẫn tuyên bố từ văn phòng báo chí của Điện Kremlin.

Đồng thời, Moscow cũng lưu ý đến các chính sách mang tính đối đầu của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bị cho là đang "góp phần kéo dài tình trạng thù địch".

Ông Zelensky nói Ukraine chờ đạn tên lửa Patriot gần một tháng

Một quan chức Ukraine cho biết các nhà lãnh đạo Bắc Âu đã gọi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc gọi với ông Putin. Trong thông báo trên Telegram, ông Zelensky nói rằng cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Phần Lan và Thủ tướng Na Uy tập trung vào công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine dự kiến diễn ra vào tháng 11 và sự tham gia của châu Âu vào các nỗ lực ngoại giao.

Cuộc gọi ngày 27.10 đã phá vỡ thông lệ lâu nay của giới lãnh đạo Tây Âu là tránh liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga, theo Reuters.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cùng ngày chỉ trích quyết định của các láng giềng, khẳng định rằng bà không thấy dấu hiệu Nga muốn hòa bình. "Tôi nghĩ châu Âu nên đoàn kết với nhau thay vì tự hành động", bà Frederiksen nói với đài DR.

Tuy nhiên, ông Stubb và ông Stoere nhấn mạnh rằng họ tham gia cuộc gọi với tư cách là lãnh đạo của đất nước mình và không đại diện cho cả châu Âu. Thủ tướng Na Uy nói rằng toàn bộ các nước đồng minh và đối tác đã được thông tin trước về cuộc điện đàm.