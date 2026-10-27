Ukraine sơ tán thương binh bằng drone

Trung đoàn Tấn công độc lập 475 của Ukraine ngày 26.10 công bố đoạn video về các chiến dịch sơ tán binh sĩ bị thương trên chiến trường trong tuần qua bằng drone StarGate do Công ty SkyFall (Ukraine) phát triển và sản xuất.

Drone StarGate của Công ty SkyFall trong một chuyến bay trình diễn ẢNH: AP

Theo trang The Kyiv Independent, hai binh sĩ bị thương nặng và bị kẹt trong khu vực giao tranh, cách biên giới Nga chỉ khoảng 5 km. Việc sơ tán bằng đường bộ là bất khả thi do địa hình cách trở và mối đe dọa từ các drone góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga.

Do đó, trung đoàn đã hợp tác với SkyFall để giải cứu 2 binh sĩ. Nhiều đơn vị khác cũng tham gia chiến dịch để yểm trợ, đảm bảo việc sơ tán an toàn.

Trong một cuộc sơ tán, drone StarGate đã bay gần 30 km đến địa điểm binh sĩ bị thương và sau đó đưa người này về nơi an toàn trong khoảng nửa giờ. Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga được cho là đã cố gắng gây nhiễu tín hiệu dẫn đường vệ tinh trong khu vực nhưng drone vẫn hoàn thành nhiệm vụ nhờ hệ thống dẫn đường dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ năng của người điều khiển từ xa.

Thương binh Ukraine bò đến vị trí drone sơ tán ẢNH: AP

Drone có kích thước lớn với 6 trục cánh quạt, mang theo một chiếc hộp để vừa một người nằm. Sau khi người được sơ tán chui vào, nắp hộp đóng lại và drone được điều khiển về nơi an toàn.

Quân nhân có bí danh Izyum (24 tuổi) - một trong hai người được sơ tán - nói với AP rằng anh bị thương nặng ở chân và không thể đi bộ 20 km để rời khỏi vùng chiến sự. "Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn vì họ đã bay đến và đón tôi", thương binh này nói.

Chỉ huy Oleksandr Nastenko của Trung đoàn Tấn công độc lập 475 cho biết đơn vị sẽ sử dụng kinh nghiệm này để đào tạo thêm lực lượng cho công tác sơ tán thương binh.

Theo AP, nhà sản xuất cho biết drone này có tải trọng 150 kg và được trang bị thiết bị gây nhiễu tín hiệu, hệ thống dẫn đường tự hành.