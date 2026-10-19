Ông Trump giải thích quyết định mới về Nga

"Quyết định của tôi về Nga rất đơn giản. Tôi đang trong quá trình đàm phán để đạt được hòa bình trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, và tôi không muốn làm bất cứ điều gì một cách thiếu khôn ngoan khiến Nga rời bỏ bàn đàm phán", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Dalton thuộc bang Georgia ngày 16.10 Ảnh: Reuters

Hôm 16.10, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép miễn trừ các biện pháp cấm vận và thuế quan quan trọng theo "Đạo luật Lindsey O. Graham về cấm vận Nga và Iran năm 2026" do ông ký ban hành vào ngày 18.9.

Đạo luật này, với người ủng hộ chính tại Quốc hội Mỹ là cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham (thuộc đảng Cộng hòa) dự kiến áp đặt mức thuế lên tới 100% trong vòng 30 ngày đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 5 quốc gia nhập khẩu dầu thô hoặc khí đốt lớn nhất của Nga.

Quy định mới cũng áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào cố tình mua dầu hoặc khí đốt từ Nga sau 30 ngày kể từ khi luật có hiệu lực, hoặc nằm trong nhóm 5 quốc gia hàng đầu hỗ trợ Nga lách các lệnh cấm vận.

Sắc lệnh hôm 16.10 không nêu rõ thời hạn miễn trừ kéo dài bao lâu, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay Tổng thống Trump đã chọn phương án dành 60 ngày để xem xét lại.

"Tôi nghĩ Tổng thống muốn tận dụng khoảng thời gian 60 ngày này để phân tích xem việc áp đặt các biện pháp cấm vận và thuế quan sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu, cũng như nền kinh tế Mỹ", ông Rubio chia sẻ với các phóng viên trước khi lên máy bay đi Uzbekistan.

Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal ngày 18.10 dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo Nga cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới, nhằm đàm phán chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm.

Theo vị cựu quan chức tình báo Nga, đề xuất của ông Putin được đưa ra trong cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 9.10. Cuộc điện đàm đó đã dẫn đến một thỏa thuận cho phép Mỹ mua dầu diesel từ Nga và tạo điều kiện để Nga bán loại nhiên liệu này trên thị trường toàn cầu.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với phát ngôn trên của Tổng thống Trump hay thông tin Tổng thống Putin đề xuất tổ chức thượng đỉnh Nga - Mỹ - Trung Quốc.