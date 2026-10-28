Nga - Ukraine ngừng bắn tại Oleshky, mở hành lang nhân đạo

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã ngừng pháo kích tại khu vực này từ rạng sáng 27.10, trong khi giới chức Ukraine khẳng định Kyiv đang tuân thủ cam kết.

Theo Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian phối hợp với cơ quan nhân quyền hai nước để đạt thỏa thuận trên. Theo kế hoạch do bà Melania Trump công bố tuần trước, quan chức dân sự hai nước sẽ đánh giá nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ sơ tán người dân về khu vực do Nga hoặc Ukraine kiểm soát tùy nguyện vọng.

Một tuyến đường ở Oleshky trong ảnh đăng ngày 24.9 Ảnh: Reuters

Lực lượng Nga đã kiểm soát TP.Oleshky từ tháng 2.2022. Theo AFP, giao tranh kéo dài khiến dân số tại đây giảm mạnh từ khoảng 24.000 người trước chiến sự xuống còn 2.000 người, đồng thời cư dân lâm vào cảnh thiếu hụt lương thực và thuốc men nghiêm trọng. Bước tiến nhân đạo tại Oleshky được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề tích cực trước thềm cuộc đàm phán hòa bình 3 bên cấp chuyên viên giữa Mỹ, Nga và Ukraine, dự kiến diễn ra đầu tháng 11.

Dù tình hình tại Oleshky tạm lắng, giao tranh Nga - Ukraine ở nhiều nơi khác vẫn diễn ra căng thẳng. Sáng 27.10, Ukraine cáo buộc Nga không kích vào hạ tầng tàu điện ngầm ở thủ đô Kyiv làm đình trệ giao thông. Trước đó, đợt tấn công vào Kyiv tối 26.10 đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Ngược lại, giới chức Moscow thông báo các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) trong ngày 27.10 đã khiến một người thiệt mạng, 6 người bị thương tại TP.Bryansk (Nga). Nga và Ukraine lâu nay phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.