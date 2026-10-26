Căng thẳng giữa tỉ phú Elon Musk và Ukraine

Theo AP, thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo chính quyền Kyiv đã nối lại quyền truy cập đối với dịch vụ kết nối internet vệ tinh Starlink và Starshield, phiên bản Starlink dành cho quân sự.

"Tốc độ internet đã được khôi phục ở mức cần thiết", ông Zelensky viết trên X, thêm rằng quá trình khôi phục mạng bắt đầu diễn ra trong đêm 23.10 và đến sáng hôm sau (giờ địa phương) đã đáp ứng yêu cầu của quân đội. Điều này đã giúp cải thiện công tác hậu cần ở tiền tuyến cũng như năng lực phòng thủ của Ukraine trước các máy bay không người lái (UAV) Shahed của Nga.

Một binh sĩ pháo binh Ukraine lắp đặt hệ thống Starlink gần tiền tuyến ở Donetsk ngày 16.10 Ảnh: Reuters

Sau thông báo trên của ông Zelensky, ông Musk lên tiếng về những biện pháp hạn chế tốc độ đường truyền internet vốn bắt đầu từ tuần trước đó. "Việc sử dụng Starlink, một dịch vụ thương mại dân sự, để thực hiện những vụ tấn công bằng UAV với mục đích giết người là điều chưa bao giờ được phép, cũng như không bao giờ nên diễn ra", theo tỉ phú Mỹ.

"Quân đội Ukraine đã vi phạm các điều khoản Starlink và sử dụng dịch vụ này cho các cuộc tấn công bằng UAV để giết người. Lỗ hỗng này đã được vá lại hồi tuần trước", ông Musk nhấn mạnh. Đài Fox News dẫn nguồn thạo tin tiết lộ dịch vụ Starshield đã bị hạn chế trên các phương tiện di chuyển với tốc độ từ 160 km/giờ trở lên.

Tuy nhiên, tỉ phú Musk vẫn khẳng định chính phủ Mỹ là bên kiểm soát bất kỳ thay đổi nào đối với Starshield, phiên bản Starlink dành cho quân sự vốn đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch UAV và hoạt động viễn thông của Ukraine. Ông cũng bảo vệ vai trò của SpaceX trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2.2022.

"Starlink tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong năng lực phòng thủ của Ukraine, vì đây là hệ thống duy nhất không thể bị gây nhiễu hoặc phá hoại, ít nhất là trong thời điểm này", theo ông Musk. Vị tỉ phú cảnh báo nếu Starlink bị ngắt, tiền tuyến Ukraine sẽ lập tức bị sụp đổ. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nước này đã khôi phục quyền truy cập Starlink trên diện rộng hơn trước.

Ông Musk không nói rõ liệu Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hoặc một quan chức Mỹ nào khác đã đích thân chỉ đạo việc giới hạn tốc độ truy cập cho quân đội Ukraine hay không. Còn ông Trump hôm 20.10 cho biết đã trao đổi với ông Musk về vấn đề trên, nhưng không nói thêm chi tiết.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng khẳng định bản thân không phải là người yêu cầu SpaceX hạn chế tốc độ dịch vụ internet vệ tinh cho Ukraine. Về phần mình, cả Ngoại trưởng Marco Rubio và ông Hegseth đều phủ nhận sự liên can của Washington đối với trục trặc trong dịch vụ của Starlink.