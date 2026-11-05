Phó tổng thống Mỹ nói xung đột Iran khiến đảng Cộng hòa thua, ông Trump lên tiếng

Trong bài đăng dài trên mạng xã hội X, Phó tổng thống Mỹ cho rằng lý do thật sự khiến đảng Cộng hòa để mất quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện "là điều rõ ràng đối với hầu hết mọi người".

"Lý do chúng ta thua là vì cuộc chiến [Iran]. Chính tổng thống đã nói điều đó vào đêm qua", ông Vance viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống JD Vance tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 20.10 ẢNH: REUTERS

Vị quan chức cho rằng việc tham gia cuộc chiến và chấp nhận trả giá bằng việc để thua ở Thượng viện là một sự đánh đổi không hề xứng đáng, đồng thời gọi những người cố gắng bào chữa cho thất bại này là "thiếu thành thật".

Ông Vance cho biết ông đã nói chuyện với các nhà thăm dò dư luận và họ nói với ông rằng nhiều người đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2024 đã chuyển sang bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử này vì họ "tức giận".

"Nếu bạn muốn tranh luận rằng điều đó là đáng, rằng việc mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới là đáng, thì cứ làm vậy. Hãy tranh luận rằng đó là cái giá đáng phải trả. Đồng ý hay không đồng ý, ít nhất đó cũng là sự trung thực. Nhưng mọi người đều biết lý do tại sao chúng ta thất bại. Và bất kỳ cuộc thảo luận trung thực nào về hướng đi tiếp theo của chúng ta đều phải bắt đầu từ đó", ông Vance viết.

Theo ABC News, phó tổng thống trước đây đã công khai ủng hộ cuộc chiến và chỉ trích mạnh mẽ những người phản đối tổng thống về vấn đề này.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump thường cho rằng cuộc chiến này - cùng với tình trạng giá xăng dầu tăng cao - chỉ là "một cái giá nhỏ phải trả" để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi về những bình luận của ông Vance tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 4.11, ông Trump cho rằng các ý kiến đó "phần lớn là đúng". Tuy nhiên, ông vẫn bảo vệ quyết định tấn công Iran.

"Nếu phải làm lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy, bởi xét về lâu dài, đó là giải pháp duy nhất. Chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói với các phóng viên.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông đã nắm rõ quan điểm của ông Vance về cuộc chiến này ngay từ đầu.

"Tôi biết ông ấy nghĩ gì về vấn đề đó. Tôi thấy... tôi thấy điều đó ổn. Vâng, tôi cho rằng như vậy là tốt. Tôi đã biết điều đó từ khi bắt đầu hành động; chúng ta đã ngăn chặn họ sở hữu vũ khí hạt nhân, và họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân", ông Trump nhận xét về bài đăng trên mạng xã hội của ông Vance.

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng cuộc chiến đó là xứng đáng hay không, ông Trump khẳng định là có.

"Có chứ. Ý tôi là, chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi có thể khẳng định với bạn rằng, đối với cuộc chiến đó, tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì", vi tổng thống khẳng định.



