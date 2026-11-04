Đảng Dân chủ 'kéo sập' hàng loạt thành trì của đảng Cộng hòa

Theo cập nhật mới nhất của AP, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Trước đó, CNN và các hãng truyền thông khác dự phóng đảng Dân chủ cũng đã đạt thành tích tương tự tại Hạ viện.

Kết quả này được cho là phản ánh thái độ không hài lòng của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa, đặc biệt tại các thành trì vững chắc nhất của đảng này.

Theo AP, đảng Dân chủ đã giật được ít nhất 6 ghế Thượng viện và hơn chục ghế Hạ viện từ đối thủ, trong đó có những chiến thắng chấn động tại các bang màu đỏ (màu của đảng Cộng hòa) truyền thống như Texas, Kansas và Nam Carolina.

Đơn cử tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico giành chiến thắng trước đối thủ Cộng hòa Ken Paxton, trở thành chính trị gia Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử trên toàn bang này từ năm 1994 và là thượng nghị sĩ Dân chủ đầu tiên đại diện cho bang sau 38 năm.

Ứng cử viên thượng nghị sĩ James Talarico cùng người ủng hộ vui mừng về kết quả tại Austin, bang Texas tối 3.11 ẢNH: REUTERS

Cũng tại Texas, đương kim Thống đốc Greg Abbott (đảng Cộng hòa) đã bị đối thủ cạnh tranh Gina Hinojosa (đảng Dân chủ) giật ghế, theo AP, CNN và NBC News. Bà Hinojosa sẽ là thống đốc người Latin đầu tiên của tiểu bang và là ứng viên Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng cuộc đua này từ năm 1990. Ông Abbott đã làm được 3 nhiệm kỳ.

Bà Hinojosa (52 tuổi) là một trong những gương mặt thế hệ mới của đảng Dân chủ đang thu hút cử tri độc lập và những người "vỡ mộng" về cuộc chiến tại Trung Đông và về tình trạng giá cả gia tăng.

Một số ứng viên Dân chủ khác giật được ghế thống đốc từ phe Cộng hòa là bà Keisha Lance Bottoms tại bang Georgia, bà Amy Acton tại bang Ohio, ông Rod Sand tại bang Iowa.

Truyền thông Mỹ: Đảng Dân chủ trên đà kiểm soát lưỡng viện

Tại Nam Carolina, ứng viên Annie Andrews của đảng Dân chủ trở thành người phụ nữ đầu tiên đắc cử vào Thượng viện đại diện bang này. Đảng Dân chủ chưa từng thắng cuộc đua vào Thượng viện nào tại đây trong thế kỷ 21.

Tại Kansas, ứng viên Adam Hamilton giật được ghế của đương kim thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall, trở thành ứng viên Dân chủ đầu tiên đại diện bang này tại Thượng viện sau gần 100 năm, kể từ năm 1932.

Ông Adam Hamilton reo mừng về kết quả tại Kansas ẢNH: REUTERS

AFP cho rằng kết quả này là đòn giáng mạnh đối với Tổng thống Trump, người từng thắng cử tại bang này với cách biệt hơn 10 điểm phần trăm trong 3 cuộc tranh cử tổng thống của ông. Tuần trước, nhà lãnh đạo cũng có lần trở lại Kansas lần đầu tiên từ năm 2018 để vận động cho ông Marshall.

Những chiến thắng của đảng Dân chủ trong ngày 3.11 cho thấy chiến dịch vận động rầm rộ của ông Trump qua 19 tiểu bang cho các ứng cử viên Cộng hòa trong vài tuần gần đây đã không giúp ích nhiều, theo Reuters.