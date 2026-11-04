Ông Trump nói sẽ chấp nhận kết quả bầu cử Mỹ

"Tôi hoàn toàn sẵn lòng chấp nhận các kết quả đó", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times vào tối 3.11 (giờ địa phương), trong bối cảnh kết quả được nhiều hãng truyền thông lớn dự phóng cho thấy đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện và đang trên đà thắng tại Thượng viện.

"Chúng tôi sẽ làm việc với đảng Dân chủ và chúng tôi mong đợi được hợp tác với họ. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm được tiếng nói chung", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cởi mũ sau khi phát biểu tại Washington D.C ngày 2.11 ẢNH: REUTERS

Theo The New York Times, ông Trump cho rằng nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại là do tên ông không có trên lá phiếu. Ông cũng khẳng định mình không hề hối tiếc khi ủng hộ các ứng cử viên như thượng nghị sĩ Darline Graham (đảng Cộng hòa, bang Nam Carolina) và ứng viên Ken Paxton (Tổng chưởng lý bang Texas, thuộc đảng Cộng hòa).

Bà Graham đảm nhận ghế thượng nghị sĩ tại Nam Carolina sau khi người anh trai - cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đột ngột qua đời hồi tháng 7. Bà Graham và ông Paxton đều đã thất bại trong chiến dịch tranh cử vào Thượng viện.

Ông Trump trao đổi với tờ The New York Times khi đang theo dõi kết quả bầu cử tại Nhà Trắng. "Tôi đang xem các kết quả này ngay lúc trò chuyện với các bạn đây. Tôi thấy bà Graham đã thua. Chà, thật bất ngờ. Theo các bạn, nếu ông Lindsey ra tranh cử thì kết quả sẽ ra sao?", chủ nhân Nhà Trắng nói, cho rằng ông Graham nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng nếu tham gia cuộc đua này.

Truyền thông Mỹ: đảng Dân chủ giành lại Hạ viện, đang thắng thế tại Thượng viện

Tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico giật được ghế thượng nghị sĩ vốn thuộc quyền kiểm soát của phe Cộng hòa, theo AP. Chiếc ghế vốn do thượng nghị sĩ John Cornyn nắm giữ. Tuy nhiên, ông Cornyn đã thua trong cuộc bầu cử sơ bộ với Tổng chưởng lý bang Ken Paxton, người được Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Chiến thắng của ông Talarico trước ông Paxton tại Texas - bang truyền thống của đảng Cộng hòa - được xem là một trong những kết quả quan trọng tại kỳ bầu cử này, củng cố khả năng đảng Dân chủ giành lại Thượng viện. Ông Talarico là ứng viên Dân chủ đầu tiên đắc cử thượng nghị sĩ đại diện Texas trong 38 năm, theo CNN.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác trên kênh Fox News, ông Trump thừa nhận đảng Dân chủ đã "làm tốt".

"[Đảng Dân chủ] đã chiến đấu quyết tâm", ông Trump nói và cho rằng ông "không nên cảm thấy có lỗi".

Mặt khác, nhà lãnh đạo thừa nhận cuộc chiến với Iran đã có vai trò trong thất bại. "Tôi nghĩ một phần nguyên nhân là Iran, nhưng đồng thời, người dân cũng hiểu tầm quan trọng của điều tôi đã làm với Iran", chủ nhân Nhà Trắng nói.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đăng tải hình chiếc mũ màu đỏ đặc trưng của ông với chử "Veto" (phủ quyết), cảnh báo rằng nếu đảng Dân chủ trình lên các dự luật "điên rồ", thì ông sẽ phủ quyết.

Thái độ của Tổng thống Trump lần này trái ngược với trước bầu cử, khi ông cảnh báo nếu đảng Dân chủ nắm quốc hội, ông sẽ phủ quyết toàn bộ dự luật được trình lên trong 1-2 tháng, cho đến khi đảng này chấp nhận thỏa hiệp.