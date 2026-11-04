Tổng thống Trump gửi 3 thông điệp khi theo dõi kết quả bầu cử Mỹ

Ông Trump đang tiếp đón các quan chức nội các và các cố vấn chính trị để cùng theo dõi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ trong đêm 3.11 (sáng nay theo giờ Việt Nam).

Dựa trên những bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, tâm trạng của ông Trump hiện không mấy vui vẻ, theo CNN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước hồ phản chiếu tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington D.C ngày 2.11

Ảnh: Reuters

Một vài đồng minh của ông Trump đang có mặt tại Phòng Đông cũng đang tự hỏi đêm 3.11 sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào.

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng đã bày tỏ sự bất bình đối với cách đưa tin về cuộc bầu cử của kênh truyền hình Fox News.

Trên Truth Social, Tổng thống Trump đã đăng 3 thông điệp đầy giận dữ nhắm vào Fox News, cho rằng sự sụt giảm tỷ lệ người xem của kênh này gần đây là do họ không còn đủ trung thành với ông, theo AFP.

Trong một bài đăng ngay khi những điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa, ông Trump viết rằng tỷ lệ người xem của Fox News "giảm mạnh, không phải vì tôi, mà vì họ chống lại tôi!"

Trong một bài đăng khác, ông Trump chỉ trích một người dẫn chương trình là "ngốc nghếch" và trong bài đăng thứ 3, ông chê bai một cuộc thăm dò cử tri của Fox News là "luôn luôn tệ nhất".

"Tỷ lệ người xem của Fox News giảm mạnh (27%!) vì họ dành quá nhiều thời gian để đưa tin về những người thuộc Đảng Dân chủ cuồng loạn vì chống Trump!", ông Trump viết.

Trong bối cảnh các điểm bỏ phiếu dần đóng cửa và sự lạc quan của đảng Cộng hòa bắt đầu lung lay, các quan chức Nhà Trắng khẳng định ông Trump sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử bằng cách ban bố thiết quân luật hay xúi giục các quan chức từ chối xác nhận kết quả bầu cử.

Một số người ủng hộ ông Trump và những cá nhân phủ nhận kết quả bầu cử trước đó đã công khai kêu gọi ông sử dụng thiết quân luật trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này.

Tòa án Tối cao phán quyết bất lợi cho ông Trump trước thềm bầu cử

Cuộc bầu cử ngày 3.11 sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có giữ được quyền kiểm soát quốc hội hay không, đồng thời sẽ định hình giai đoạn còn lại trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ có cơ hội lớn để giành quyền kiểm soát Hạ viện và có thể cả Thượng viện, trong bối cảnh cử tri đang bất bình về tình hình kinh tế và cuộc chiến tại Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài CBS hôm 4.11, ông Trump đe dọa sẽ trở thành "ông phủ quyết" và chặn mọi dự luật do đảng Dân chủ đưa ra nếu họ giành chiến thắng, theo AFP.



