6 chủ đề nóng trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Tòa nhà Quốc hội Mỹ với biểu trưng của đảng Cộng hòa (trái) và đảng Dân chủ trên nền lá cờ Mỹ ẢNH: REUTERS/ĐỒ HỌA:VI TRÂN

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3.11 sẽ là phép thử cho nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, đồng thời quyết định liệu đảng Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát tại Điện Capitol hay không.

Dưới đây là 6 vấn đề then chốt định hình cuộc bầu cử năm nay, theo tờ The Guardian.

Kinh tế

Mặc dù trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump cam kết giải quyết các vấn đề về chi phí sinh hoạt, nhưng kinh tế vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Một cuộc khảo sát gần đây của AP-NORC cho thấy chỉ 26% cử tri tán thành cách ông Trump điều hành nền kinh tế - thấp hơn 2 điểm phần trăm so với mức tín nhiệm thấp nhất mà người tiền nhiệm Joe Biden từng ghi nhận về vấn đề này.

Chiến sự Iran

Quyết định phát động chiến dịch quân sự chống Iran của ông Trump đã làm trầm trọng thêm những lo ngại về kinh tế. Hành động trả đũa từ phía Tehran - đóng cửa eo biển Hormuz - đã đẩy giá xăng dầu tại Mỹ tăng cao.

Nhập cư

Chiến dịch hành pháp đối phó người nhập cư và đóng cửa biên giới vẫn là vấn đề trọng tâm đối với ông Trump. Ông thường xuyên khoe khoang về hiệu quả từ việc đóng cửa biên giới phía nam với Mexico, coi đây là một trong những thành tựu lớn nhất của mình, đồng thời đặt lên bàn cân so sánh với kết quả dưới thời ông Joe Biden.

Quyền lực của ông Trump

Dù bản thân không trực tiếp tham gia tranh cử, ông Trump vẫn kêu gọi cử tri hãy coi như tên ông đang có trên lá phiếu. Sự hiện diện nổi bật của ông khiến tính cách và cách thức thực thi quyền lực của ông trở thành tâm điểm chú ý - đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đang ở mức thấp. Đảng Dân chủ coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này là cơ hội để kiềm chế vị tổng thống đương nhiệm.

AI và trung tâm dữ liệu

AI đã trở thành một vấn đề quan trọng trong chiến dịch tranh cử. Các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn cử tri có cái nhìn tiêu cực về công nghệ này, trong khi ông Trump lại tích cực ủng hộ sự phát triển của AI và thậm chí còn muốn đổi tên nó thành "siêu trí tuệ" (super intelligence), đồng thời thúc đẩy xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Dân chủ và tính liêm chính bầu cử

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại đối với quy trình bỏ phiếu. Hồi tháng 9, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nỗ lực của ông Trump nhằm hạn chế bỏ phiếu qua thư, động thái đã khiến chủ nhân Nhà Trắng gia tăng các cáo buộc bị cho là thiếu căn cứ về gian lận bầu cử.