Cục diện trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ

Theo giới quan sát, đảng Dân chủ đang đứng trước cơ hội kiểm soát Thượng viện, trong khi đảng giành chiến thắng tại Hạ viện năm nay có thể chỉ đạt thế đa số với cách biệt vài ghế. Tuy nhiên, chưa thể loại trừ khả năng đảng Dân chủ đủ sức tạo nên một "làn sóng xanh", giành chiến thắng ngay cả tại những địa hạt mà Tổng thống Donald Trump từng thắng áp đảo năm 2024.

Cuộc chiến tại Thượng viện

Tổng cộng 35 ghế thượng nghị sĩ sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Trên thực tế, cuộc chiến giành quyền kiểm soát Thượng viện chỉ tập trung tại một số ít bang. Theo tổ chức độc lập dự báo bầu cử Cook Political Report, "chiến trường" thực sự sẽ diễn ra xoay quanh 7 ghế tại các bang Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio và Texas. Trong khi đó, New Hampshire được đánh giá có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ. Để giành quyền kiểm soát Thượng viện, đảng này cần thắng ít nhất 4 ghế đang nằm trong tay đảng Cộng hòa.

Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại hạt Hamilton, bang Ohio hôm 9.10 ẢNH: REUTERS

Đầu năm nay, đảng Cộng hòa dường như ở vị thế thuận lợi hơn trong cuộc đua với nhiều ghế được Cook Political Report đánh giá là thành trì vững chắc của đảng này, và một loạt ghế hiện do đảng Dân chủ nắm giữ có thể đổi chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Thế nhưng, tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm dần trong năm, khi cử tri không hài lòng với cuộc xung đột tại Iran và giá xăng dầu leo thang. Điều này khiến Cook Political Report và một số tổ chức dự báo bầu cử khác điều chỉnh đánh giá theo hướng đảng Dân chủ có lợi hơn tại nhiều bang.

Một ví dụ điển hình là bang Georgia, giờ đây đang nghiêng về phe Dân chủ. Bang Texas, thành trì truyền thống của đảng Cộng hòa thậm chí đang được dự đoán có thể mang đến cho đảng Dân chủ cơ hội giành chiến thắng lịch sử. Michigan cũng chứng kiến cuộc đua sít sao, trong khi Iowa cũng có thể trở thành phép thử lớn cho triển vọng của đảng Dân chủ.

Gay cấn Hạ viện

Toàn bộ 435 ghế Hạ viện nhiệm kỳ 2 năm sẽ được định đoạt tại các phòng phiếu. Phủ bóng lên cuộc đua tại Hạ viện là quy mô chưa từng có tiền lệ của hoạt động phân chia lại khu vực bầu cử. Sau khi Tổng thống Trump mở đầu cuộc chiến phân chia lại khu vực bầu cử nhằm tăng cơ hội đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Hạ viện, tổng cộng chính quyền tại 9 tiểu bang (thuộc cả hai đảng) đã vẽ lại ranh giới bản đồ bầu cử. Trong khi các phân tích cho thấy đảng Cộng hòa có khả năng giành thêm ghế tại Hạ viện, những thay đổi về khu vực bầu cử giúp đảng Dân chủ duy trì hy vọng.

Cook Political Report đánh giá có hơn 40 cuộc đua vào Hạ viện thuộc nhóm cạnh tranh, như tại các khu vực bầu cử ở Arizona, California, Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Bắc Carolina, New York, Ohio, Pennsylvania, Texas, Virginia, Wisconsin. Nếu giành chiến thắng tại khoảng một nửa số địa hạt này, phe Dân chủ có thể đạt thế đa số, và kết quả các cuộc thăm dò đang theo hướng có lợi cho đảng này.