Con trai cựu Tổng thống Bolsonaro giành ưu thế trong bầu cử Brazil

Kết quả bỏ phiếu vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống Brazil cho thấy ứng viên 45 tuổi Flavio Bolsonaro (con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro) giành được 56,1 triệu phiếu bầu (47,03%), trong khi ứng viên cánh tả là Tổng thống Lula da Silva nhận được 53,8 triệu phiếu (45,16%), báo The Guardian đưa tin ngày 5.10.

Kết quả sát sao này buộc hai ứng viên phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ 2, dự kiến diễn ra vào ngày 25.10. Kể từ khi Brazil khôi phục nền dân chủ vào năm 1985, chưa từng có ứng viên nào về nhì ở vòng 1 có thể lật ngược thế cờ trong vòng quyết định.

Ông Flavio Bolsonaro (giữa) gặp công chúng sau khi rời điểm bỏ phiếu tổng tuyển cử tại Brazil ngày 4.10 ẢNH: REUTERS

Chiến thắng ở vòng 1 đánh dấu vị thế vững chắc của gia đình cựu Tổng thống Jair Bolsonaro trên chính trường. Đã có 4 người thân của ông trúng cử vào quốc hội, bao gồm phu nhân Michelle Bolsonaro và con thứ Carlos giành ghế thượng viện, con út Jair Renan và em trai Renato Bolsonaro cũng giành vị trí tại hạ viện.

Đáng chú ý, hai chính khách trẻ tuổi Nikolas Ferreira và Lucas Pavanato (đồng minh của ông Bolsonaro) đã trở thành những nghị sĩ nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong lịch sử Brazil với hơn 3 triệu phiếu. Tại các bang, nhiều đồng minh thân cận từng làm bộ trưởng trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 của ông Jair Bolsonaro cũng giành chiến thắng trong cuộc đua thống đốc.

Đảng Tự do (PL) của ông Bolsonaro cùng các đảng liên minh hiện nắm 43 trên tổng số 81 ghế, qua đó chiếm thế đa số tại thượng viện. Việc kiểm soát thượng viện mở ra khả năng giới lập pháp sẽ thúc đẩy lệnh ân xá cho cựu Tổng thống Jair Bolsonaro (người đang thụ án 27 năm quản thúc tại gia vì các rắc rối pháp lý sau cuộc bầu cử năm 2022).

Nhiều nhà lãnh đạo đã gửi lời chúc mừng việc ông Flavio Bolsonaro giành lợi thế sau vòng bỏ phiếu đầu tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là "một chiến thắng rất lớn và tuyệt vời". Trên mạng xã hội X, Tổng thống Argentina Javier Milei ca ngợi đây là một chiến thắng mang tính lịch sử, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chúc ông Flavio may mắn ở vòng cuối.

Đương kim Tổng thống Brazil Lula da Silva cam kết sẽ tiếp tục cố gắng đảo ngược cục diện vào cuối tháng. "Từ ngày mai, chúng tôi sẽ khởi động một chiến dịch mới. Trong một cuộc đua chỉ còn 2 ứng viên, chúng tôi sẽ có cơ hội thể hiện rõ sự khác biệt trong các đề xuất của mình đối với tương lai Brazil", ông tuyên bố.