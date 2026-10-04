Mỹ, Úc ngưng dịch vụ lãnh sự trước bầu cử tại Brazil

Trong một tuyên bố, phái bộ Mỹ tại Brazil nêu rõ động thái này là "do lo ngại về an ninh". Đại sứ quán Úc cũng thông báo sẽ đóng cửa vì lý do tương tự.

Những lo ngại về an ninh của các đại sứ quán xuất hiện sau một buổi tối căng thẳng tại thủ đô Brasilia, khi cảnh sát phải phong tỏa nhiều tuyến đường do một tin báo bom giả bên ngoài Tòa án Tối cao Brazil, gần Đại sứ quán Mỹ.

Cũng trong ngày 2.10, cảnh sát liên bang Brazil thông báo đã thực hiện các lệnh khám xét và bắt giữ tại TP.Sao Paulo và Đặc khu liên bang - nơi đặt các cơ quan nhà nước và các đại sứ quán nước ngoài. Theo AP, lệnh bắt nằm trong cuộc điều tra nghi án có âm mưu đe dọa các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Brazil.

Trước cổng Đại sứ quán Mỹ tại Brasilia ngày 2.10 ẢNH: AP

Người dân Brazil sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào hôm nay (4.10) trong cuộc đua sít sao giữa đương kim Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva và thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro - con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Là đồng minh thân cận của gia đình Bolsonaro và trong một tuyên bố ngày 1.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang theo dõi cuộc bầu cử "rất sát sao". Nếu không có ứng viên nào giành được quá bán tổng số phiếu, cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 25.10.