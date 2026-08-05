Mỹ thu hồi visa của đại sứ Brazil giữa căng thẳng ngoại giao

Đại sứ Brazil Maria Luiza Ribeiro Viotti vào năm 2023 trình quốc thư cho Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Joe Biden trong một sự kiện tại Nhà Trắng

ảnh: nhà trắng

Trong một động thái phản ánh sự leo thang căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Mỹ đã thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil Maria Luiza Ribeiro Viotti, theo Reuters hôm nay 5.8 dẫn lời một quan chức Mỹ không nêu tên.

Quan chức này cho hay hành động trên khác với việc trục xuất đại sứ khỏi Mỹ, có nghĩa là thị thực sẽ được khôi phục nếu phía Brazil thực hiện thủ tục ngoại giao tiếp nhận đại sứ do Washington cử đến.

Trong một tuyên bố, chính phủ Brazil đã lên tiếng phản đối việc Mỹ thay đổi tình trạng thị thực của Đại sứ Viotti, gọi đây là động thái phản ánh rõ ý đồ của Washington nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào tháng 10.

Phía Brazil khẳng định biện pháp trên đánh dấu sự leo thang của những hành động thù địch mà quốc gia lớn nhất Nam Mỹ nhận định xuất phát từ động cơ ý thức hệ nhằm vào Brazil, và cho rằng lý do được phía Mỹ đưa ra để biện minh cho quyết định này là không có cơ sở.

Trong nhiều tuần qua, Brazil vẫn chưa chính thức phê chuẩn ông Daniel Perez, nghị sĩ bang Florida và là đồng minh thân cận của Ngoại trưởng Marco Rubio, làm đại sứ Mỹ tại Brazil. Ông Perez được Tổng thống Trump cử làm đại sứ từ ngày 1.6.

Hồi tháng trước, Brazil cũng từ chối cấp thị thực cho hai quan chức Mỹ thuộc Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Mỹ. Lý do là chuyến thăm của họ bị phía Brazil nghi ngờ tìm cách gây ảnh hưởng trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 10.

Cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4.10 chứng kiến thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, tranh cử với nhà lãnh đạo đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva.

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy Tổng thống Lula đang dẫn trước ông Flávio Bolsonaro. Cựu Tổng thống Jair Bolsonaro từng thân thiết với ông Trump và hiện bị quản thúc tại gia vì bị kết tội âm mưu tiến hành đảo chính sau bầu cử tổng thống năm 2022.