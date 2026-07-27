Brazil từ chối cấp thị thực cho quan chức Mỹ

Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro trở thành ứng viên đại diện đảng Tự do tranh cử tổng thống Brazil tại đại hội đảng toàn quốc ở Sao Paulo (Brazil) hôm 25.

ảnh: reuters

Báo USA Today ngày 26.7 dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đã từ chối cấp thị thực cho Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Riley M. Barnes và Phó trợ lý Ngoại trưởng Samuel Samson cho chuyến công tác dự kiến bắt đầu từ ngày 27.7.

Bộ không nêu nguyên nhân dẫn đến việc Brazil từ chối cấp thị thực quan chức Mỹ. Tuy nhiên, nhiều hãng truyền thông đưa tin giới chức Brazil cho rằng chuyến thăm phục vụ cho kế hoạch của Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào tháng 10.

Reuters dẫn lời một quan chức Brazil giấu tên cho hay việc từ chối thị thực dựa trên bằng chứng cho thấy đây là âm mưu mới nhằm khai thác tình hình vì mục đích chính trị và làm suy yếu hệ thống bầu cử Brazil.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay hai ông Barnes và Samson đến Brazil để trao đổi với các lãnh đạo chính phủ và các thành viên xã hội dân sự về tính liêm chính bầu cử, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.

Trong thư điện tử gửi cho báo USA Today, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ gọi các cáo buộc trên của phía Brazil là "lời dối trá vô căn cứ".

Cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4.10 chứng kiến thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, tranh cử với nhà lãnh đạo đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva.

Hai quan chức Samson và Barnes có kế hoạch gặp ông Flávio Bolsonaro trong chuyến công tác Brazil, theo tờ The New York Times.

Trong một diễn biến liên quan, Brazil triệu hồi đại sứ tại Argentina sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei lên tiếng chỉ trích giới lãnh đạo và hệ thống tư pháp Brazil, theo AFP.