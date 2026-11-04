Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cử tri quan tâm điều gì nhất?

Cuộc thăm dò lấy ý kiến của cử tri đã bỏ phiếu, trong đó phần lớn cử tri cảm thấy thất vọng với tình hình hiện tại tại Mỹ, không hài lòng với hướng đi của đất nước và có cái nhìn bi quan về tương lai.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại Washington D.C ngày 3.11 ẢNH: REUTERS

Theo AP, khoảng 3/4 cử tri cho biết họ cảm thấy "tức giận" hoặc "không hài lòng" với quỹ đạo hiện tại của đất nước. Chỉ khoảng 1/4 cảm thấy "hài lòng" hoặc "phấn khởi". Mức độ bất mãn đặc biệt cao ở các bang thiên về đảng Dân chủ như California và Massachusetts. Ngay cả tại các bang thiên về đảng Cộng hòa, đa số cử tri cũng bày tỏ sự "không hài lòng".

Nền kinh tế

Các cử tri cho rằng nền kinh tế là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà đất nước đang đối mặt.

Trên phạm vi toàn quốc, khoảng 4/10 cử tri Mỹ coi nền kinh tế là vấn đề quan trọng nhất, với phần lớn bày tỏ lo ngại về giá xăng dầu và chi phí thực phẩm. Khoảng 3/4 nhận định nền kinh tế đang ở mức "không tốt lắm" hoặc "tồi tệ". Kết quả này tương đồng với những ý kiến mà người trưởng thành tại Mỹ đã bày tỏ trong các cuộc thăm dò của AP-NORC những tháng gần đây.

Khoảng 3/10 cử tri cho rằng tình trạng nền dân chủ là vấn đề hàng đầu. Chỉ khoảng 1/10 cử tri nhắc đến vấn đề nhập cư hoặc chăm sóc sức khỏe, trong khi rất ít người quan tâm đến chính sách đối ngoại hay tội phạm.

Mặt khác, khảo sát này cũng phản ánh sự bất mãn sâu sắc đối với cả tổng thống và quốc hội. Khoảng 6/10 cử tri không tán thành cách ông Donald Trump điều hành đất nước, trong khi khoảng 7/10 cử tri nhận định quốc hội đang làm "chưa đủ" trong việc kiểm soát và cân bằng quyền lực đối với tổng thống.

Tương tự, theo kết quả sơ bộ cuộc thăm dò ý kiến cử tri toàn quốc của CNN, người dân Mỹ nhìn chung không hài lòng với tình hình đất nước, tình trạng kinh tế và hiệu quả công việc của Tổng thống Donald Trump.

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ diễn ra vào ngày 3.11 để bầu ra 435 thành viên Hạ viện, 35 thành viên Thượng viện, cùng nhiều chức vụ cấp tiểu bang.