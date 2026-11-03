Cử tri Mỹ chính thức đi bầu cử giữa kỳ, có điểm phải dời do lũ lụt

Theo Hãng tin AP, các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã mở ở một số tiểu bang gồm Connecticut, Maine, New York, New Jersey và một số khu vực ở bang Kentucky và Indiana. Các tiểu bang phía đông của Mỹ cũng sẽ sớm mở cửa bỏ phiếu trước.

Cử tri bỏ phiếu tại Bảo tàng Brooklyn, một điểm bỏ phiếu ở bang New York (Mỹ) ngày 3.11

ẢNH: AFP

Đáng chú ý, tại bang Florida (Mỹ), khi chỉ còn 45 phút trước giờ bỏ phiếu, giới chức tiểu bang thông báo phải dời 18 điểm bỏ phiếu do cảnh báo nguy cơ lũ lụt tại khu vực trung tâm tiểu bang này, CNN đưa tin.

“Vì an toàn của các nhân viên bầu cử và cử tri hạt Brevard, việc di dời một số điểm bỏ phiếu là cần thiết do những hoàn cảnh chưa từng có này”, Giám sát viên bầu cử hạt Brevard (Florida) Tim Bobanic tuyên bố.

Việc di dời điểm bỏ phiếu được cho phép theo luật tiểu bang trong trường hợp khẩn cấp. Vào ngày 2.11, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 7 hạt, viện dẫn “mối đe dọa đáng kể với an toàn, an ninh và phúc lợi của người dân Florida”.

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại thành phố Warrington, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 3.11 ẢNH: AP

Tình nguyện viên cầm bảng hướng dẫn nơi bỏ phiếu tại Bảo tàng Brooklyn, một điểm bỏ phiếu ở bang New York (Mỹ) ngày 3.11

ẢNH: AP

Cử tri bỏ phiếu tại thành phố Lewiston, bang Maine (Mỹ) ngày 3.11 ẢNH: REUTERS

Cuối tuần trước, cơ quan thời tiết tại Mỹ cũng dự báo cơn bão hình thành ở phía tây nước này có thể di chuyển đến các bang miền trung trong ngày bầu cử, có nguy cơ ảnh hưởng đến cử tri đi bỏ phiếu.

Các điểm bỏ phiếu bị dời thường sẽ được gộp với những điểm còn hoạt động. AP đưa tin một số điểm bỏ phiếu tại bang Arizona và New Mexico cũng phải dời do ngập lụt.

Cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu toàn bộ 435 nghị sĩ Hạ viện, 35/100 ghế Thượng viện, 39 vị trí thống đốc (tại 36 bang và 3 vùng lãnh thổ thuộc Mỹ) cùng hàng ngàn vị trí lập pháp cấp tiểu bang. Trong quá khứ, bầu cử giữa kỳ thường mang kết quả bất lợi cho đảng của tổng thống đương nhiệm, khi đã thua bầu cử Hạ viện ở 18 trong số 20 cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần nhất.