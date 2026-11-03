    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Cử tri Mỹ chính thức đi bầu cử giữa kỳ, có điểm phải dời do lũ lụt

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Tối nay (3.11 theo giờ Việt Nam, tức sáng cùng ngày giờ Mỹ), một số tiểu bang ở Bờ Đông nước Mỹ đã mở cửa để cử tri bỏ phiếu trực tiếp.

    Theo Hãng tin AP, các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã mở ở một số tiểu bang gồm Connecticut, Maine, New York, New Jersey và một số khu vực ở bang Kentucky và Indiana. Các tiểu bang phía đông của Mỹ cũng sẽ sớm mở cửa bỏ phiếu trước.

    Cử tri Mỹ chính thức đi bầu cử giữa kỳ, có điểm phải dời do lũ lụt- Ảnh 1.

    Cử tri bỏ phiếu tại Bảo tàng Brooklyn, một điểm bỏ phiếu ở bang New York (Mỹ) ngày 3.11

    ẢNH: AFP

    Đáng chú ý, tại bang Florida (Mỹ), khi chỉ còn 45 phút trước giờ bỏ phiếu, giới chức tiểu bang thông báo phải dời 18 điểm bỏ phiếu do cảnh báo nguy cơ lũ lụt tại khu vực trung tâm tiểu bang này, CNN đưa tin.

    “Vì an toàn của các nhân viên bầu cử và cử tri hạt Brevard, việc di dời một số điểm bỏ phiếu là cần thiết do những hoàn cảnh chưa từng có này”, Giám sát viên bầu cử hạt Brevard (Florida) Tim Bobanic tuyên bố. 

    Việc di dời điểm bỏ phiếu được cho phép theo luật tiểu bang trong trường hợp khẩn cấp. Vào ngày 2.11, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 7 hạt, viện dẫn “mối đe dọa đáng kể với an toàn, an ninh và phúc lợi của người dân Florida”.

    Cử tri Mỹ chính thức đi bầu cử giữa kỳ, có điểm phải dời do lũ lụt- Ảnh 2.

    Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại thành phố Warrington, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 3.11

    ẢNH: AP

    Cử tri Mỹ chính thức đi bầu cử giữa kỳ, có điểm phải dời do lũ lụt- Ảnh 3.

    Tình nguyện viên cầm bảng hướng dẫn nơi bỏ phiếu tại Bảo tàng Brooklyn, một điểm bỏ phiếu ở bang New York (Mỹ) ngày 3.11

    ẢNH: AP

    Cử tri Mỹ chính thức đi bầu cử giữa kỳ, có điểm phải dời do lũ lụt- Ảnh 4.

    Cử tri bỏ phiếu tại thành phố Lewiston, bang Maine (Mỹ) ngày 3.11

    ẢNH: REUTERS

    Cuối tuần trước, cơ quan thời tiết tại Mỹ cũng dự báo cơn bão hình thành ở phía tây nước này có thể di chuyển đến các bang miền trung trong ngày bầu cử, có nguy cơ ảnh hưởng đến cử tri đi bỏ phiếu.

    Các điểm bỏ phiếu bị dời thường sẽ được gộp với những điểm còn hoạt động. AP đưa tin một số điểm bỏ phiếu tại bang Arizona và New Mexico cũng phải dời do ngập lụt.

    Cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu toàn bộ 435 nghị sĩ Hạ viện, 35/100 ghế Thượng viện, 39 vị trí thống đốc (tại 36 bang và 3 vùng lãnh thổ thuộc Mỹ) cùng hàng ngàn vị trí lập pháp cấp tiểu bang. Trong quá khứ, bầu cử giữa kỳ thường mang kết quả bất lợi cho đảng của tổng thống đương nhiệm, khi đã thua bầu cử Hạ viện ở 18 trong số 20 cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần nhất.

    Cử tri Mỹ chính thức đi bầu cử giữa kỳ, có điểm phải dời do lũ lụt- Ảnh 5.

    Các nhân viên bầu cử hỗ trợ cử tri làm thủ tục bỏ phiếu tại thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ) ngày 3.11

    ẢNH: REUTERS

    Tin liên quan

    Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu làm rõ vụ Không lực Một bay ngang Nhà Trắng

    Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu làm rõ vụ Không lực Một bay ngang Nhà Trắng

    Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth thuộc tiểu ban giám sát quy định hàng không đã yêu cầu các cơ quan chính phủ giải trình đầy đủ về quyết định cho phép Không lực Một bay qua Nhà Trắng một cách nguy hiểm hồi tuần trước.

    Ông Trump bất ngờ nói sẽ không tính chuyện đánh Iran sau bầu cử Mỹ

    Khám phá thêm chủ đề

    bầu cử giữa kỳ Mỹ bầu cử giữa kỳ Mỹ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận