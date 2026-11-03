Cuộc bầu cử giữa kỳ nhiều biến số ở nước Mỹ

Bức tranh chính trị tại Washington có thể rẽ sang trang mới sau ngày bầu cử giữa kỳ 3.11, khi những lá phiếu cử tri sẽ hé lộ bối cảnh chính trường nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Kết quả bầu cử sắp tới sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có thể giữ được thế kiểm soát lưỡng viện quốc hội Mỹ, hay đảng Dân chủ sẽ kiềm tỏa chương trình nghị sự của Nhà Trắng.–

Trong ngày bầu cử chính thức 3.11, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện (nhiệm kỳ 2 năm) và 35 trên tổng số 100 ghế tại Thượng viện (nơi các thượng nghị sĩ phục vụ nhiệm kỳ 6 năm và cứ mỗi 2 năm sẽ bầu lại khoảng 1/3 số ghế). Trong 35 ghế Thượng viện được định đoạt năm nay, có 33 ghế bầu cử định kỳ và 2 cuộc bầu cử đặc biệt tại bang Florida và Ohio nhằm lấp chỗ trống của các thượng nghị sĩ rời nhiệm sở sớm.

Hai chính đảng tại Mỹ đã dành nguồn nhân lực, tài chính khổng lồ cho cuộc đua vào cơ quan lập pháp cao nhất ở Mỹ bởi họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc nắm giữ ưu thế tại quốc hội. Mọi dự luật liên bang đều phải được lưỡng viện quốc hội thông qua để trở thành luật. Đồng thời, quốc hội cũng nắm vai trò giám sát nhánh hành pháp, càng thêm lý do khiến cho việc giành được thế đa số tại mỗi viện là mục tiêu mà mỗi đảng hướng đến.