Cuộc bầu cử giữa kỳ nhiều biến số ở nước Mỹ

Trong ngày bầu cử chính thức 3.11, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện (nhiệm kỳ 2 năm) và 35 trên tổng số 100 ghế tại Thượng viện (nơi các thượng nghị sĩ phục vụ nhiệm kỳ 6 năm và cứ mỗi 2 năm sẽ bầu lại khoảng 1/3 số ghế). Trong 35 ghế Thượng viện được định đoạt năm nay, có 33 ghế bầu cử định kỳ và 2 cuộc bầu cử đặc biệt tại bang Florida và Ohio nhằm lấp chỗ trống của các thượng nghị sĩ rời nhiệm sở sớm.
Hai chính đảng tại Mỹ đã dành nguồn nhân lực, tài chính khổng lồ cho cuộc đua vào cơ quan lập pháp cao nhất ở Mỹ bởi họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc nắm giữ ưu thế tại quốc hội. Mọi dự luật liên bang đều phải được lưỡng viện quốc hội thông qua để trở thành luật. Đồng thời, quốc hội cũng nắm vai trò giám sát nhánh hành pháp, càng thêm lý do khiến cho việc giành được thế đa số tại mỗi viện là mục tiêu mà mỗi đảng hướng đến.
Thách thức cho “bức tường đỏ”
Lịch sử chính trị Mỹ hiện đại luôn khắc nghiệt với đảng cầm quyền tại Nhà Trắng vào giai đoạn giữa nhiệm kỳ. Kể từ năm 1946, đảng của tổng thống đương nhiệm đã bị mất ghế tại Hạ viện trong 18 trên tổng số 20 cuộc bầu cử giữa kỳ. Hiện tại, đảng Cộng hòa đang nắm thế đa số sít sao tại Hạ viện với 219 ghế, so với 214 ghế của đảng Dân chủ và 2 ghế trống. Điều này đồng nghĩa đảng Dân chủ sẽ cần giành thêm 4 ghế ngoài việc giữ các ghế hiện nay, để nắm thế đa số với 218 ghế.
Cán cân Hạ viện435 ghế
Thực tế lịch sử cùng kết quả thăm dò đều ủng hộ “làn sóng xanh” (đảng Dân chủ) trong cuộc đua Hạ viện. Mô hình dự báo của Decision Desk HQ ngày 30.10 chỉ ra “nửa xanh” của nước Mỹ có đến 80% cơ hội giành lại quyền kiểm soát cơ quan này. Đài Fox News - hãng truyền thông tại Mỹ có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng hòa - cũng dự báo phe Dân chủ có thể giành ít nhất 219 ghế Hạ viện.
Tuy nhiên, đảng Cộng hòa vẫn có những cơ sở thực tế để bám trụ tại Hạ viện. Theo The Guardian, tình trạng phân cực chính trị sâu sắc cùng quá trình vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử trong nhiều năm qua đã làm giảm đáng kể số lượng các ghế thực sự giằng co, khiến việc chuyển hóa ưu thế thăm dò toàn quốc thành chiến thắng thực tế trở nên khó khăn hơn. Năm nay, đảng Cộng hòa sẽ phải nỗ lực giữ các ghế nhạy cảm ở bang New York, Texas và Iowa, trong khi đảng Dân chủ cũng phải căng sức giữ các ghế đương nhiệm tại những khu vực vừa bị điều chỉnh lại ranh giới bầu cử theo hướng bất lợi cho họ.
Cuộc đua Thượng viện khó đoán
Cuộc đua Thượng viện được giới phân tích đánh giá là cân sức và khó đoán định hơn. Đảng Cộng hòa bước vào kỳ bầu cử với lợi thế đang nắm 53 ghế, so với 47 ghế của phe Dân chủ (trong đó có 2 thượng nghị sĩ độc lập thường bỏ phiếu ủng hộ đảng Dân chủ). Do Phó tổng thống JD Vance của đảng Cộng hòa nắm lá phiếu quyết định nếu Thượng viện chia đôi 50 - 50, đảng Dân chủ buộc phải giành thêm ít nhất 4 ghế mới có thể nắm quyền kiểm soát. Decision Desk HQ dự báo cơ hội kiểm soát Thượng viện tương đối sít sao: 60% cho đảng Dân chủ và 40% cho phe Cộng hòa. Áp lực dành cho “phe đỏ” (Cộng hòa) năm nay là họ phải bảo vệ nhiều vị trí hơn (22 ghế so với 13 của đảng Dân chủ).
Cán cân Thượng viện100 ghế
Tại một số bang chiến địa, ứng viên Thượng viện từ cả hai đảng đều có những điểm tựa riêng. Đảng Cộng hòa đang nắm lợi thế rõ rệt tại cuộc bầu cử đặc biệt ở Florida. Ngược lại, Forbes ngày 29.10 cập nhật kết quả thăm dò chỉ ra đảng Dân chủ đang củng cố tốt các bang phòng thủ như Georgia, Michigan và New Hampshire.
Tâm điểm có thể định đoạt cục diện Thượng viện nằm ở các bang do đảng Cộng hòa nắm giữ nhưng đang có sự bám đuổi quyết liệt từ phía Dân chủ như Maine, Bắc Carolina, Ohio, Kansas, Iowa và Alaska. Theo ghi nhận của Forbes, tại Bắc Carolina, cựu Thống đốc Dân chủ Roy Cooper đang dẫn trước đối thủ Cộng hòa Michael Whatley với tỷ lệ ủng hộ 49% - 39%. Tại Maine, ứng viên Dân chủ Troy Jackson dẫn trước thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins 49% - 45%. Trong khi với cuộc bầu cử đặc biệt ở Ohio, cựu thượng nghị sĩ Dân chủ Sherrod Brown nhỉnh hơn đồng nghiệp đảng Cộng hòa Jon Husted với tỷ lệ 47% - 44%.
Maine
Ohio
Ngay ở những thành trì lâu năm của đảng Cộng hòa như bang Texas hay Nam Carolina, tính cạnh tranh cũng đang tăng cao. Tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico đang dẫn trước Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa Ken Paxton trong các cuộc thăm dò tranh cử Thượng viện. Điều này có thể dẫn đến kịch bản bất ngờ, bởi lẽ chưa từng có ứng viên Dân chủ nào thắng cử cấp toàn bang tại Texas kể từ năm 1994. Tương tự ở Nam Carolina, một số khảo sát cũng hé lộ kịch bản cân sức giữa ứng viên Dân chủ Annie Andrews và bà Darline Graham - người kế nhiệm cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đột ngột qua đời hồi tháng 7.
Giới quan sát lưu ý rằng trong những cuộc đua sít sao thì uy tín cá nhân, mối liên hệ tại địa phương và các chiến dịch quảng cáo truyền hình dồn dập hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện vào phút chót.
Cuộc chiến “đốt tiền” của các nhà tài trợ
Khoảng cách 4 ghế ròng để định đoạt quyền kiểm soát ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện đã biến cuộc đua truyền thông ở từng khu vực bầu cử chiến địa thành những mặt trận đắt đỏ chưa từng có, đẩy tổng chi phí quảng cáo của mùa bầu cử giữa kỳ năm 2026 lên mức cao nhất trong lịch sử Mỹ. Theo số liệu từ công ty phân tích quảng cáo chính trị AdImpact (Mỹ), tổng chi tiêu quảng cáo trong kỳ bầu cử năm nay dự kiến chạm mốc 11,6 tỉ USD. Con số này không chỉ vượt xa kỷ lục 8,9 tỉ USD của bầu cử giữa kỳ năm 2022, mà còn vượt qua cả mức 11,2 tỉ USD của kỳ bầu cử tổng thống năm 2024.
Chi tiêu quảng cáo bầu cửTỉ USD
Lý giải về sự bùng nổ chi tiêu trong một năm không bầu tổng thống, giới chuyên gia chỉ ra rằng bên cạnh sự gia tăng chi phí truyền thông do lạm phát, việc có quá nhiều cuộc đua cân sức đã thúc đẩy các siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) rót những khoản tiền kỷ lục để ủng hộ ứng viên tranh giành những lợi thế dù nhỏ nhất. Giáo sư Henrik Schatzinger tại Đại học Ripon (Mỹ) gọi đây là “sự trỗi dậy không ngừng của các siêu nhà tài trợ”. “Năm 2014, một cá nhân cần đóng góp 2,3 triệu USD để lọt vào nhóm 40 nhà tài trợ lớn nhất, thế nhưng năm nay mức sàn đó đã vọt lên 25 triệu USD”, Đài CBC dẫn lời ông Schatzinger nói.
Hai đảng hiện nắm giữ ưu thế ở hai kênh tài chính trái ngược. Đảng Dân chủ áp đảo ở kênh gây quỹ trực tiếp của từng ứng viên từ các nhà tài trợ nhỏ lẻ, huy động hơn 906 triệu USD so với hơn 420 triệu USD của các ứng viên Cộng hòa, theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ (FEC). Ngược lại, đảng Cộng hòa sở hữu ưu thế áp đảo từ các Super PAC và giới tỉ phú. Báo The Washington Post ngày 23.10 đưa tin các nhà tài trợ cho đảng Cộng hòa đã đóng góp 1,7 tỉ USD cho các nhóm độc lập để hỗ trợ ứng viên, gấp đôi mức 832 triệu USD của phía Dân chủ.
Các vấn đề nóng chi phối buộc bầu cử
Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ từ lâu được xem là bài sát hạch quan trọng đối với hiệu quả điều hành của chính quyền đương nhiệm trong nửa đầu nhiệm kỳ. Tâm lý cử tri Mỹ năm nay xoay quanh những vấn đề đời sống gắn liền với chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong gần 2 năm. Theo khảo sát của Viện Gallup từ ngày 1 - 19.10, có 3 yếu tố được cử tri đánh giá ở mức "cực kỳ quan trọng" là kinh tế (50% người chọn), y tế (50%) và tình hình Iran (47%). Kế đến là thu nhập (44%), giá xăng dầu (42%), nhập cư (40%), quyền phá thai (38%). Cũng theo khảo sát trên, cử tri Dân chủ dành sự quan tâm lớn nhất cho y tế, thu nhập và kinh tế. Trong khi đó, cử tri Cộng hòa đặt trọng tâm vào hai thế mạnh của chính quyền ông Trump là kiểm soát nhập cư (44%) và trấn áp tội phạm (43%).
Mức độ quan trọng của các vấn đề đối với cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026
ĐỒ HỌA: GALLUP
Thách thức với đảng Cộng hòa là cử tri đang phần nào bất mãn với tình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng, cho rằng điều này đến từ quyết sách thuế quan và đối ngoại của chính quyền ông Trump. Khảo sát của Hội đồng Chicago về vấn đề toàn cầu và Viện Các vấn đề toàn cầu (hai tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ) hồi tháng 9 ghi nhận 81% người được hỏi cho rằng thuế quan và cuộc xung đột tại Iran đã làm tăng chi phí sinh hoạt cũng như giá nhiên liệu.
Bản thân Tổng thống Trump cũng đã trực tiếp đứng ra vận động nhằm tăng tỷ lệ cử tri bảo thủ đi bỏ phiếu. Từ đầu tháng 10, chủ nhân Nhà Trắng đã có hàng chục cuộc mít tinh tại 19 bang, kêu gọi cử tri đi bầu "như thể có tên tôi trên lá phiếu". Các nhóm chính trị của ông Trump cũng đã chi ít nhất 277 triệu USD từ tháng 9 nhằm hỗ trợ ứng viên Cộng hòa. Tuy vậy, việc ông Trump đích thân xuất hiện vận động phần nào còn thúc đẩy cử tri đối lập đi bỏ phiếu. Khảo sát của CNN/SSRS cho thấy 4 trên 10 cử tri xem lá phiếu của mình là thông điệp phản đối Tổng thống Trump, so với 2 trên 10 người đi bầu để ủng hộ ông.
Ba kịch bản cho nước Mỹ
Theo bộ phận nghiên cứu thuộc Tập đoàn tài chính ING (ING Think, trụ sở Hà Lan), cục diện nước Mỹ sau ngày 3.11 sẽ xoay quanh 3 kịch bản chính.
Cộng hòa giữ hai viện
Thứ nhất, nếu đảng Cộng hòa tiếp tục giữ được hai viện quốc hội, Tổng thống Trump sẽ có nền tảng vững chắc để tiếp tục thúc đẩy chiến lược "Nước Mỹ trên hết" trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, bao gồm đẩy mạnh an ninh biên giới, cắt giảm quy định hành chính, tăng tốc phát triển AI, khuyến khích sản xuất nội địa và khai thác năng lượng. Về đối ngoại, Nhà Trắng có thể duy trì sức ép với Iran, hay dùng lá bài thuế quan làm đòn bẩy đàm phán.
Quốc hội chia đôi
Thứ hai, trường hợp Hạ viện rơi vào tay đảng Dân chủ, trong khi phe Cộng hòa vẫn giữ Thượng viện, đây là kịch bản có xác suất cao. Khi đó, chính quyền ông Trump có thể đảm bảo quyền phê chuẩn các vị trí bộ trưởng, đại sứ và thẩm phán liên bang (cần lá phiếu Thượng viện). Thế nhưng Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ có công cụ mặc cả về dự luật thuế, ngân sách. Tổng thống Trump vẫn có thể dùng quyền hành pháp để thực thi chính sách đối ngoại, nhưng hai đảng có nguy cơ không thể thỏa hiệp, dễ dẫn tới tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài như năm 2025.
Dân chủ giành hai viện
Thứ ba, nếu đảng Dân chủ bất ngờ chiến thắng ở lưỡng viện, các chương trình lập pháp và việc bổ nhiệm nhân sự trong 2 năm cuối chính quyền Tổng thống Trump sẽ gặp rào cản lớn. Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ gây sức ép buộc chính quyền kiềm chế chiến dịch tại Iran, hạn chế tăng thuế quan, có nhiều cơ sở hơn để đề nghị phe Cộng hòa và Nhà Trắng thỏa hiệp ngân sách quốc phòng, y tế.
Xét rộng hơn, kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay có thể là bàn đạp để khởi động chặng đua tranh cử tổng thống 2028, nơi hai đảng Mỹ bắt đầu định hình lực lượng để cạnh tranh cho chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng../.
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