Một nghị sĩ Dân chủ Mỹ bất ngờ ‘quay xe’ ủng hộ ứng viên Cộng hòa

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội X ngày 1.11, bà Stevens giải thích quyết định trên xuất phát từ việc ứng viên Thượng viện Mỹ của đảng Dân chủ Abdul El-Sayed - người đã đánh bại bà Stevens trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Michigan - tuyên bố không còn hoan nghênh bà trong chiến dịch tranh cử.

Hạ nghị sĩ Haley Stevens trả lời báo chí bên cạnh ứng viên đảng Cộng hòa Mike Rogers (trái) tại bang Michigan (Mỹ) ngày 1.11 ẢNH: REUTERS

Bà Stevens khẳng định bản thân vẫn tự hào là một đảng viên Dân chủ, nhưng chỉ trích chiến dịch của ông El-Sayed đang lan truyền thông điệp không phù hợp. Bà cũng thẳng thắn cho biết sẽ chấp nhận viễn cảnh đảng Dân chủ không giành được thế đa số tại Thượng viện.

Đáp lại, ông El-Sayed cho biết không bận tâm đến quyết định của bà Stevens, đồng thời nhấn mạnh những cử tri phản đối sự thù ghét sẽ không ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa.

Bất đồng nội bộ leo thang liên quan đến một đoạn quảng cáo do nhóm Rebellion PAC thực hiện. Đoạn video đổ lỗi nguyên nhân khiến giá thực phẩm tại Mỹ tăng cao là do viện trợ của Mỹ cho Israel. Bà Stevens cho rằng đoạn quảng cáo trên mang tính bài Do Thái và đã thể hiện quan điểm tranh cử của ông El-Sayed, khi ông từng nói Israel là lý do Michigan không đủ ngân sách cho trường học, y tế và chăm sóc trẻ em.

Phản hồi trước chỉ trích, ông El-Sayed khẳng định chiến dịch của ông không liên quan và bản thân ông không đồng tình với nội dung video. Ứng viên Dân chủ coi đây là điều gây xao nhãng và nhấn mạnh ông chỉ tập trung vào các vấn đề cấp bách của người dân Michigan như giá xăng dầu, chi phí thực phẩm và chăm sóc y tế.

Quyết định “quay xe” sang ủng hộ ứng viên Cộng hòa của bà Stevens ngay lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt từ nội bộ đảng Dân chủ. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer gọi đây là một "sự phản bội".

Sau thông điệp của bà Stevens, ông Justin German - Chánh văn phòng đã làm việc cùng bà suốt 8 năm - tuyên bố từ chức vào ngày 1.11. Ngoài ra còn một số nhân viên văn phòng bà Stevens cũng sắp nghỉ việc, theo The Hill.

Ở chiều ngược lại, đảng Cộng hòa hoan nghênh bà Stevens. Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã dành lời khen ngợi bà Stevens, cho rằng vị hạ nghị sĩ “đã thể hiện lòng trung thành chưa từng có với Michigan và đã nói lên điều ít người dám nói”.

Sự rạn nứt nội bộ giáng đòn mạnh vào đảng Dân chủ ngay trước thềm cuộc bầu cử ngày 3.11. Để giành lại quyền kiểm soát Thượng viện, đảng này cần giành thêm 4 ghế và mục tiêu này sẽ thêm phần khó khăn nếu họ đánh mất ghế tại bang chiến địa Michigan.