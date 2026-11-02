Loạt biến số trước 'ngày phán quyết' ở Mỹ

Nhiều biến số sát nút

Truyền thông Mỹ đưa tin hơn 50 triệu cử tri nước này đã bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử chính thức 3.11. Theo Hãng AP hôm qua, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm tăng mạnh tại các bang có cuộc đua Thượng viện gay cấn trong năm nay, với số người bỏ phiếu tại Maine, Michigan, Bắc Carolina và Kansas tăng 30% so với cuộc bầu cử giữa kỳ cách đây 4 năm.

Đảng Dân chủ sẽ cần giành thêm ít nhất 4 ghế nhằm lật ngược thế đa số tại Thượng viện, vốn đang có tỷ lệ 53 - 47 ghế nghiêng về đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, nỗ lực giữ ghế Thượng viện tại Michigan của phe Dân chủ đang vấp phải bất đồng nội bộ sâu sắc.

Reuters đưa tin ứng viên Thượng viện đảng Dân chủ Abdul El-Sayed đã yêu cầu bà Haley Stevens (hạ nghị sĩ cùng đảng, từng thua ông El-Sayed trong vòng bầu cử sơ bộ hồi tháng 8) không tham gia các sự kiện vận động cuối cùng. Mâu thuẫn bùng phát khi bà Stevens liên tục đòi ông El-Sayed lên án một đoạn quảng cáo chính trị, trong đó chứa nội dung cho rằng việc Mỹ viện trợ Israel làm giá sinh hoạt trong nước tăng cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi vận động ở bang Florida ngày 30.10 ẢNH: REUTERS

Phát biểu hôm 31.10, ông El-Sayed khẳng định không liên quan và không đồng tình với nội dung quảng cáo trên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những tranh cãi với bà Stevens gây xao nhãng khỏi các vấn đề cốt lõi mà cử tri quan tâm như chi phí sinh hoạt hay chăm sóc y tế. Việc hai nhân vật này công khai bất hòa ngay trước ngày bầu cử khiến giới chức đảng Dân chủ lo ngại cử tri ủng hộ sẽ rơi vào bối rối.

Ở phía bên kia, đảng Cộng hòa rơi vào thế phải căng sức phòng thủ trong cuộc đua Thượng viện bang Texas, nơi từ lâu vốn được xem là thành trì của đảng này. Cuộc đua năm nay bất ngờ được đánh giá là cân sức giữa Tổng chưởng lý Ken Paxton (đảng Cộng hòa) và đối thủ đảng Dân chủ James Talarico - nghị sĩ Hạ viện cấp tiểu bang Texas.

Theo báo The Washington Post, yếu tố ảnh hưởng đến cục diện là tỷ lệ cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu sớm tại Texas đang chững lại do không hài lòng với giá xăng dầu, thực phẩm đắt đỏ và bê bối cá nhân của ông Paxton. Ngược lại, lượng cử tri Dân chủ đi bầu tăng kỷ lục ở các đô thị lớn và mở rộng sang cả vùng nông thôn, đặt ra thách thức cho phe Cộng hòa.

Tổng thống Trump tăng tốc vận động

Nhằm củng cố ưu thế cho đảng Cộng hòa trong giai đoạn nước rút, Tổng thống Donald Trump đã có lịch trình vận động dày đặc. CNN hôm qua đưa tin ông Trump sẽ có những buổi mít tinh trực tiếp cuối cùng trước bầu cử tại bang Iowa và Kansas, dù trước đó từng hủy kế hoạch. Chủ nhân Nhà Trắng cũng sẽ tham gia hàng loạt sự kiện vận động trực tuyến qua điện thoại để kêu gọi ủng hộ các ứng viên Cộng hòa tại nhiều bang trọng điểm như Pennsylvania, Ohio, New York, Michigan và Florida. Giới chức đảng Cộng hòa đánh giá hình thức trực tuyến giúp ông Trump tối ưu hóa sự hiện diện ở những khu vực cạnh tranh và bám sát thông điệp tranh cử.

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm tại bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 31.10 ẢNH: AFP

Ngoài cuộc đua trên thực địa, tranh chấp pháp lý xoay quanh công tác tổ chức bầu cử cũng nóng lên. Theo Đài NBC News, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 31.10 đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm liên bang tại California nhằm bác bỏ phán quyết do thẩm phán Trina Thompson đưa ra một ngày trước đó. Trong lệnh cấm có hiệu lực đến ngày 16.11, thẩm phán Thompson yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump ngừng mọi hành vi gây sức ép buộc nhân viên bầu cử địa phương dừng kiểm phiếu của các cử tri vốn đã đăng ký nhưng bị chính quyền nghi ngờ không phải công dân Mỹ.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ gửi thư tới 57 trong số 58 hạt tại California vào tuần trước, yêu cầu giới chức địa phương phối hợp điều tra cáo buộc người không có quốc tịch đi bỏ phiếu, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc điều tra. Thẩm phán Thompson nhận định dù chính quyền giải thích hành động này nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu bất hợp pháp, các biện pháp trên có nguy cơ gây cản trở quy trình điều hành bầu cử và ảnh hưởng quyền lợi của cử tri hợp pháp.