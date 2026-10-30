Bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp đến giờ G

Ngày 3.11 tới đây, cử tri Mỹ sẽ bầu lại 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện. Reuters hôm qua dẫn lời các nhà phân tích độc lập nhìn chung đang đánh giá cao cơ hội của đảng Dân chủ trong việc giành thế đa số tại Hạ viện. Trong khi đó, cuộc đua tại Thượng viện được dự báo sẽ diễn ra gay cấn và khó lường.

Những cuộc đua mang tính quyết định

Cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa đều cho rằng quyền kiểm soát Thượng viện sẽ được quyết định tại một số ít bang, gồm Alaska, Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Michigan và Maine, theo cập nhật của tờ The Washington Post hôm qua. Có thể thấy những "chiến trường" dự báo gay cấn nhất chủ yếu diễn ra trên địa bàn vốn có lợi thế cho đảng Cộng hòa.

Nếu giữ được các ghế đang nắm, đảng Dân chủ cần thắng thêm ít nhất 4 ghế để giành quyền kiểm soát Thượng viện. Tuy nhiên, hiện đảng này chỉ có lợi thế rõ rệt tại một bang từng có xu hướng "đỏ" là North Carolina. Tại đây, cựu Thống đốc đảng Dân chủ Roy Cooper được đánh giá có nhiều khả năng đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Michael Whatley trong cuộc đua giành chiếc ghế thượng nghị sĩ.

Nhiều cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm Ảnh: Reuters

Theo số liệu mới nhất của tổ chức dự báo bầu cử Cook Political Report, hiện khả năng chiến thắng tại 7 bang trên vẫn chia đều cho hai bên. Nếu đảng Dân chủ thắng toàn bộ 7 tiểu bang nói trên, và giành thêm ghế tại những bang đang có lợi thế, họ có thể giành được thế đa số lớn nhất tại Thượng viện kể từ thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Trong khi đó, nếu đảng Cộng hòa thắng trọn 7 đường đua, họ sẽ duy trì thế đa số 53-47 tại Thượng viện. Phía Cộng hòa cũng có thể giành thêm một ghế do đảng Dân chủ nắm giữ tại Michigan để bù đắp cho tổn thất ở North Carolina.

Còn ở đường đua vào Hạ viện, trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Cộng hòa đang giữ thế đa số với 219 ghế, so với 214 ghế của đảng Dân chủ, và 2 ghế còn lại đang trống. Trong cục diện hiện tại, đảng Cộng hòa chỉ có thể mất tối đa 2 ghế, nếu không thế đa số sẽ đảo chiều. Theo báo cáo của Cook Political Report tính đến ngày 28.10, có tổng cộng 17 cuộc đua được xếp vào nhóm sít sao, tức vẫn chưa xác định được kết quả dựa trên các cuộc thăm dò dư luận hoặc kết quả bầu cử trước đó. Trong số đó, 12 ghế hiện do các nghị sĩ đảng Cộng hòa nắm giữ. Các bang có những cuộc đua thu hút sự chú ý gồm: California, Florida, Iowa, Kentucky, Michigan, Montana, New York, Ohio, Pennsylvania, Texas và Virginia.

Ông Trump nói mình còn quyền phủ quyết nếu đảng Dân chủ nắm quốc hội sau bầu cử

Ông Trump và ông Obama ra sức vận động

Trong lúc cuộc đua chuyển sang giai đoạn chạy nước rút, Tổng thống Donald Trump (đảng Cộng hòa) và cựu Tổng thống Barack Obama (đảng Dân chủ) tích cực tham gia chiến dịch vận động bầu cử. Theo AFP, ông Trump từ đầu tháng 10 liên tục có mặt tại các điểm nóng đóng vai trò then chốt cho khả năng đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Nỗ lực này phần nào phản ánh mối lo ngại của phe Cộng hòa trước nguy cơ bị đảng Dân chủ lật ngược thế cờ.

Hôm qua, Tổng thống Trump đã tham gia cuộc mít tinh tại thị trấn Chillicothe (bang Ohio) để vận động tranh cử cho thượng nghị sĩ Jon Husted trong cuộc đối đầu với ứng viên đảng Dân chủ Sherrod Brown. Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng đã đến các bang Texas, Mississippi, Michigan, Georgia, Iowa…

Cùng ngày, ông Obama xuất hiện tại Morrow (bang Georgia) để thúc giục cử tri bỏ phiếu cho thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff trước đối thủ Mike Collins của đảng Cộng hòa. Ông Obama lên tiếng về vấn đề thuế quan, cuộc xung đột tại Iran, và cảnh báo cuộc bầu cử lần này đang chứng kiến các giá trị của nước Mỹ được đặt lên bàn cân.