Động thái mới của ông Trump trước bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.10 tuyên bố sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này dự kiến diễn ra vào ngày 3.11, nhưng nêu điều kiện "nếu đó là một cuộc bầu cử trung thực", theo AFP. Ông Trump cũng đưa ra cam kết thận trọng về việc sẽ hợp tác với đảng Dân chủ trong trường hợp đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử ngày 3.11.

Tổng thống Trump tại cuộc mít tinh ở Lubbock ngày 27.10 Ảnh: Reuters

Sau khi đưa ra tuyên bố trên, Tổng thống Trump đến 2 thành phố Lubbock và Corpus Christi thuộc bang Texas nhằm vận động tranh cử cho ứng viên thượng viện Ken Paxton cùng các thành viên khác trong đảng Cộng hòa, theo Reuters. Tại cuộc mít tinh ở TP.Lubbock, ông Trump tuyên bố "chấm dứt" quy định thời Tổng thống Joe Biden cắt giảm lượng khí metan phát thải gây nóng lên toàn cầu từ hoạt động khoan dầu và khí đốt. Ông Trump lập luận thay đổi này sẽ giúp các công ty và người tiêu dùng Mỹ tiết kiệm hàng tỉ USD, và sản xuất thêm 210 triệu thùng dầu.

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Còn tại cuộc mít tinh ở Corpus Christi, Tổng thống Trump kêu mọi người nhìn hướng về một tàu chở dầu đang neo đậu gần đó, nói rằng con tàu này chở lô dầu đầu tiên nhận được từ Venezuela theo một thỏa thuận với Mỹ. Sau đó, ông Trump gợi ý rằng Venezuela có thể trở thành một phần của nước Mỹ và nói: "Hãy biến nơi đó thành tiểu bang thứ 51". Đến chiều 28.10 chưa có thông tin phản ứng từ phía Venezuela. Hồi tháng 5, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã nói với các nhà báo rằng nước này không có kế hoạch trở thành một tiểu bang của Mỹ, theo AP.